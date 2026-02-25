Así ha sido el cálido recibimiento de la afición del Casademont Zaragoza a su llegada al Príncipe Felipe

La Marea Roja nunca falla en las grandes citas y esta tarde lo ha vuelto a demostrar. Sobre las seis de la tarde, las jugadoras del Casademont Zaragoza han empezado a llegar al pabellón Príncipe Felipe entre el clamor de cientos de aficionados que se han congregado para llevar en volandas a las aragonesas antes de la crucial cita europea. Los fieles seguidores rojillos han puesto el grito de "Zaragoza, Zaragoza" en el cielo.

Entre cánticos, bufandas al viento y carteles con la frase "Hoy toca ganar", la afición zaragozana ha brindado un cálido y espectacular recibimiento a la plantilla en medio de un auténtico ambiente de gala. Tampoco han tardado en aparecer las bengalas rojas, que hacen juego con las decenas de camisetas del equipo que portan los seguidores. También el cuerpo técnico, en especial Carlos Cantero, que ha sido el último en aparecer, ha sido recibido entre aplausos en la fiesta previa al gran atracón.

El mayor clamor se ha oído con la entrada de Leite. Al grito de "Carla, Carla" han vitoreado a la que creen que será la MVP de la noche. En este sentido, las jugadoras tampoco van a estar solas durante el choque. El Príncipe Felipe rozará hoy el lleno con más de 9.000 entradas vendidas de las casi 11.000 localidades disponibles. Todo ello, con el objetivo de presenciar en vivo la que podría ser una noche mágica para el deporte aragonés. Poco después de las jugadoras, ha llegado en autobús del equipo rival, que se han ensordecido nada más bajar del vehículos con los cánticos de "A por el Praga" de la Marea Roja.

Carla Leite llega al Príncipe Felipe para el encuentro ante el Praga. / Pablo Ibáñez

El idilio entre el equipo y su grada vive uno de sus momentos más dulces y la expectación es máxima en la capital aragonesa. No es para menos, ya que el conjunto afronta a partir de las 20.00 horas el partido de vuelta del Play In de la Euroliga frente al USK Praga, vigente campeón de la competición, con una oportunidad de oro en sus manos.

Tras la brillante y trabajada victoria lograda por el Casademont Zaragoza en tierras checas durante el encuentro de ida, un triunfo hoy en casa sellaría directamente el billete para la siguiente fase del torneo y evitaría tener que viajar de nuevo para disputar un tercer partido de desempate.