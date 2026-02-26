Aday Mara se sincera con Antoni Daimiel: "Cuando fallo ya no miro al banquillo para ver si me van a cambiar"

No suele prodigarse mucho en entrevistas Aday Mara, por lo que siempre es interesante comprobar qué es lo que dice cuando tiene un micrófono delante. El aragonés ha sido el último protagonista de Drafteados, un podcast especializado en NBA y en el que colabora Antoni Daimiel, el periodista de baloncesto más famoso de España. En ese escenario, el pívot de Michigan ha repasado el gran año que está protagonizando en la NCAA además de anécdotas de su vida personal.

Para empezar, Mara explicó el gran cambio que ha vivido tras finalizar su desastrosa etapa en UCLA. "Ahora estoy muy contento, mi entorno más cercano me ve más feliz y me lo recuerda", comenta el gigante zaragozano. Para él, la diferencias están siendo como el día y la noche. "He ganado mucha confianza. Ahora tengo menos miedo al error y no miro al banquillo cuando fallo parta ver si me van a cambiar. Me centro en seguir jugando y en estar concentrado", explica Aday.

Y es que el aragonés está encantado en Michigan. "Con un gran equipo, grandes compañeros y un gran entrenador todo es más sencillo", subraya, mandando una pequeña pulla que seguro que no ha gustado en UCLA. Sobre su técnico, Dusty May, Aday asegura que "es un ganador, pero no tiene miedo a probar cosas. En el equipo todos sabemos cuál es nuestro rol. Tengo una gran oportunidad por estar en este equipo y suerte por tener este grupo".

El lado personal de Aday Mara

La confianza que siente el zaragozano es tal que hasta se está atreviendo a tirar desde lejos. "Llevaba casi tres años sin tirar un triple", dice entre risas. "Mucha gente se está dando cuenta de cosas que la gente que no me vio jugar en Zaragoza sabía que podía hacer. Todavía me faltan cosas por enseñarles", afirma ambicioso.

Su temporada es tan buena que ya parece claro que Mara será seleccionado en la primera ronda del draf de la NBA y la única duda es en qué puesto. "En Zaragoza cometí el error de mirar esas predicciones, ahora ya no lo hago", confiesa.

En el aspecto más personal, Mara explicó que "tengo más cosas de Aragón, pero también de Tenerife". Aunque no es demasiado seguidor de fútbol, si tuviera que decir cuál es mi equipo sería "el Real Zaragoza" y aseguró que de pequeño, como por su altura jugaba de portero, "flipaba" con las paradas de Iker Casillas.