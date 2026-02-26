El Casademont Zaragoza U22 recibe este jueves al Baxi Manresa

Sigue avanzando la competición en la Liga U22 y este jueves, en un día poco habitual, los canteranos del Casademont Zaragoza reciben a los del Baxi Manresa (20.00 horas) en un duelo en el que los de Serna parten como favoritos para que sumar la victoria en el Pabellón Siglo XXI.

Los aragoneses afrontan el duelo con la intención de recuperar la senda del triunfo en la segunda fase de la novedosa competición tras la derrota ante el Real Madrid. A pesar de que el Casademont U22 plantó cara durante buena parte del encuentro al conjunto blanco, un último mal cuarto condenó a los zaragozanos y les privó de la opción de dar la sorpresa. Ante un rival de menor nivel, los pupilos de Serna deberán dar su do de pecho para sumar una victoria que les permita seguir en la parte noble de la tabla.