El Casademont Zaragoza-USK Praga tuvo la tercera mejor entrada de la historia de la Euroliga

El Casademont Zaragoza logró este miércoles un hito en la historia del deporte aragonés. No solo por lograr clasificarse para la Final Six de la Euroliga por primera vez, sino porque lo hizo batiendo récords. La apoteósica victoria del conjunto rojillo en el partido de vuelta del Play In ante el Praga tuvo el mejor dato de asistencia al pabellón Príncipe Felipe esta temporada y el tercero mejor de la historia de la competición.

Para la cita contra el equipo checho se congregaron en el feudo de las rojillas un total de 9.215 personas, colándose así en el podio del torneo. Todo ello para situarse únicamente por detrás del Wisla-Galatasaray, en la campaña 2014-2015, que reunió a 12.990 hinchas, y de la final de la 2012-2013 entre el Fenerbahce y el Sopron Basket, ante 9.500 seguidores.

La Marea Roja logró superar el listón que se había puesto a sí misma con la que hasta ahora era la mejor entrada del curso: los 9.106 aficionados que acudieron para el encuentro ante el Cukurova Mersin. Aquel dato, hace casi tres meses, fue en su momento la mejor cifra de la máxima competición continental esta campaña.

El pabellón Príncipe Felipe roza el lleno en el partido ante el USK Praga. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El Casademont Zaragoza se convierte así en el único que equipo que repite como local en el top 10 de los partidos con la mayor asistencia de público en una competición europea de clubs femeninos de la historia. Pero no se conforma con hacerlo dos veces y, en su lugar, roza el lleno en casa en tres choques, todos ellos esta temporada. A Praga y Mersin se suma como tercer contrincante un gran conocido de las aragonesas: el Valencia Basket.

De las cinco veces que se han visto las caras las de Carlos Cantero y las taronjas este curso, cuatro de ellas con victoria del Casademont, una fue la que puso a rugir a la Marea Roja como nunca. En la vuelta de la segunda fase de Euroliga contra las de Rubén Burgos, el Felipe acogió a 8.457 personas, un dato que no pasó desapercibido en el continente. Una semana después del duelo, el entrenador del Reyer Venezia, el italiano Andrea Mazzon, lamentó tras derrotar también al Valencia no poder ni siquiera acercarse en su casa a lo que vivió la capital aragonesa.

Ahora, tras coronarse con el bronce de asistencia del torneo, la afición del Casademont Zaragoza ya piensa en cómo volver a superarse y la oportunidad viene servida en bandeja. El Felipe será la sede de la Final Six el próximo mes de abril, del 15 al 19, y el pase logrado este miércoles ha provocado una nueva ola de ventas que supera ya los más de 8.000 abonos adquiridos. De seguir este ritmo, las rojillas estarían más cerca que nunca de superarse y volver a colarse en la lista.