Casademont Zaragoza
Así fue la celebración de la Final Six del Casademont Zaragoza: lluvia de cervezas Ambar, el bombo de la hermana de Mawuli y el baile de Gueye
Después de meses peleando, las jugadoras y el cuerpo técnico del Casademont dieron rienda suelta a su alegría en el Príncipe Felipe
Cuánto ha costado llegar a la Final Six de la Euroliga, cómo para no celebrar ese tremendo éxito por todo lo alto. Pero para que llegar a la fiesta, primero había que ganar un partido al calor de la Marea Roja. Como una aficionada del Casademont más estuvo presente en el Príncipe Felipe Evelyn Mawuli, la hermana de la jugadora del equipo aragonés.
La nipona fue la estrella indiscutible de la grada, animando como la que más. De hecho, Evelyn incluso se acercó al lugar donde se sitúan los Inchas Lleons y no tuvo reparos en coger el bombo y empezar a tocarlo en una imagen que recordó mucho a cuando lo hacía Maodo Nguirane, exjugador del Casademont.
Cuando se certificó el triunfo, las aragonesas se reunieron en el centro de la cancha y la alegría se desbordó entre caras de felicidad máxima. Besos, abrazos, saltos...todo muy improvisado hasta que llegó un momento que sí que parecía que, en caso de victoria, estaba preparado.
Por la megafonía del Príncipe Felipe comenzó a sonar el Gangnam Style y todas las miradas se centraron en Aminata Gueye. La francesa, que se está convirtiendo en el alma de las fiesta en las celebraciones del Casademont Zaragoza, no tuvo reparos en comenzar a bailar la famosa canción coreana mientras alguna de sus compañeras y buena parte del público se animaban a seguirla con la coreografía.
Pronto la acción de trasladó de la pista a los vestuarios. Allí comenzó una auténtica batalla de lanzamiento de cervezas Ambar. Fue el técnico del Casademont, Carlos Cantero, el que abrió las hostilidades y empapó a sus jugadoras. Después, fueron sus pupilas las que empezaron a lanzarse la cerveza entre ellas, siendo Helena Pueyo la que más mojada terminó antes de que la paz llegar y, algo más calmadas, la plantilla realizará el brindis de la victoria.
- La crónica del Casademont Zaragoza-USK Praga: al cielo de la Euroliga por la puerta grande (73-66)
- Una aldea abandonada cerca del Pirineo aragonés se vende por un millón de euros: 'Ideal para proyecto de hostelería, turismo rural con encanto...
- Reabre una cafetería de 'Mi Marrano' en un mítico espacio comercial del centro de Zaragoza
- Acuerdo in extremis entre Natalia Chueca y Vox en Zaragoza: estos son los cambios y las claves del pacto
- Una famosa cafetería de Zaragoza se traspasa después de 24 años: 'Gracias a los que confiaron en nosotros desde el primer día
- Este es el camino que le espera al Casademont Zaragoza en la Final Six de la Euroliga
- Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: 'Una Final Six es algo que no sabes cuándo va a volver
- La desgarradora llamada de Francho: 'O hacemos borrón y cuenta nueva o nos vamos a la mierda todos... Todos