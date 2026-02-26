Locura por los abonos de la Final Six de la Euroliga para ver al Casademont Zaragoza: 2.450 abonos vendidos en tres horas

De la celebración a la taquilla. Aunque había muchos aficionados del Casademont Zaragoza que ya habían adquirido sus abonos, la victoria de las aragonesas ante el Praga incendió todo y miles de integrantes de la Marea Roja quisieron reservar su hueco en lo que van a ser días históricos en Zaragoza.

La locura es tal que en apenas tres horas, desde que acabó el duelo, se vendieron 2.450 abonos, lo que hace ya un total de más de 8.000 vendidos para una cita en el Príncipe Felipe que apunta a colgar el cartel de 'no hay billetes'. De hecho, al ritmo que va, no es descartable que eso suceda en las próximas horas.

En estos momentos, solo quedan disponibles los últimos abonos en Categoría 3, al precio de 50 euros + 2 euros de gastos de gestión. Son las últimas plazas para no perderse la primera Final Six europea del Casademont Zaragoza.

El momento cumbre de la Euroliga se vivirá en el Felipe del 15 al 19 de abril y el equipo aragonés se medirá ya el día 15 al perdedor de la eliminatoria entre el Galatasaray y el Landes. "Competir entre los seis mejores equipos de Europa es un logro deportivo de enorme exigencia. Hacerlo en casa convierte la cita en un momento histórico para el baloncesto y para el deporte zaragozano. Nos preparamos para uno de los capítulos más importantes de nuestra trayectoria. Y queremos vivirlo contigo, juntos estamos escribiendo la leyenda de la rasmia", dicen desde el club.