Lukic guía al Casademont Zaragoza U22 hasta la victoria ante el Manresa (76-69)

Se quedó con mal sabor de boca el Casademont Zaragoza U22 tras la derrota ante el Real Madrid en un partido en el que compitieron bien, pero en el que se desinflaron en el tramo final. La visita del Baxi Manresa del querido Nacho Juan parecía la oportunidad perfecta para recuperar la sonrisa y no la desaprovecharon los canteranos aragoneses ante un conjunto catalán que no tuvo más remedio que reconocer la superioridad de los de Serna (76-69).

Porque el Casademont es un equipo con muchas armas. Si no aparece un jugador, hay otro preparado para recoger su testigo. Eso sucedió durante una frenética primera parte en la que Lukic, Savkov, Traoré, Moreno y Rodríguez se combinaron para zarandear a un Baxi Manresa que hacía lo que podía para mantenerse con vida en el pabellón Siglo XXI.

El 45-29 con el que se llegó al descanso parecía dejar el partido prácticamente visto para sentencia, pero como suele acostumbrar, el Casademont se complicó la existencia y, aunque en ningún momento peligró demasiado el triunfo, tuvo que sufrir más de lo esperado para acabar de reencontrarse con la victoria.