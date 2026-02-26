Casademont Zaragoza
Lukic guía al Casademont Zaragoza U22 hasta la victoria ante el Manresa (76-69)
Los canteranos aragoneses dominaron de principio a fin, aunque se relajaron al final
Se quedó con mal sabor de boca el Casademont Zaragoza U22 tras la derrota ante el Real Madrid en un partido en el que compitieron bien, pero en el que se desinflaron en el tramo final. La visita del Baxi Manresa del querido Nacho Juan parecía la oportunidad perfecta para recuperar la sonrisa y no la desaprovecharon los canteranos aragoneses ante un conjunto catalán que no tuvo más remedio que reconocer la superioridad de los de Serna (76-69).
Porque el Casademont es un equipo con muchas armas. Si no aparece un jugador, hay otro preparado para recoger su testigo. Eso sucedió durante una frenética primera parte en la que Lukic, Savkov, Traoré, Moreno y Rodríguez se combinaron para zarandear a un Baxi Manresa que hacía lo que podía para mantenerse con vida en el pabellón Siglo XXI.
El 45-29 con el que se llegó al descanso parecía dejar el partido prácticamente visto para sentencia, pero como suele acostumbrar, el Casademont se complicó la existencia y, aunque en ningún momento peligró demasiado el triunfo, tuvo que sufrir más de lo esperado para acabar de reencontrarse con la victoria.
- La crónica del Casademont Zaragoza-USK Praga: al cielo de la Euroliga por la puerta grande (73-66)
- Una aldea abandonada cerca del Pirineo aragonés se vende por un millón de euros: 'Ideal para proyecto de hostelería, turismo rural con encanto...
- Reabre una cafetería de 'Mi Marrano' en un mítico espacio comercial del centro de Zaragoza
- Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: 'Una Final Six es algo que no sabes cuándo va a volver
- Acuerdo in extremis entre Natalia Chueca y Vox en Zaragoza: estos son los cambios y las claves del pacto
- Este es el camino que le espera al Casademont Zaragoza en la Final Six de la Euroliga
- Una famosa cafetería de Zaragoza se traspasa después de 24 años: 'Gracias a los que confiaron en nosotros desde el primer día
- La desgarradora llamada de Francho: 'O hacemos borrón y cuenta nueva o nos vamos a la mierda todos... Todos