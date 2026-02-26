Mariona Ortiz explota de orgullo con su Casademont Zaragoza y el pase a la Final Six: "Creo firmemente que nos lo merecíamos"

Si alguien en el vestuario del Casademont Zaragoza, además de Helena Oma, puede comprender en su totalidad todo lo que está pasando alrededor de la ciudad, el equipo y el club con el baloncesto femenino esa es Mariona Ortiz. La capitana, líder espiritual y sobre la cancha de las aragonesas, es una de las mayores responsables de que las de Cantero se hayan metido por primera vez en su historia en la Final Six de la Euroliga.

"Orgullo". Eso es lo primero en lo que pensó Mariona cuando se confirmó la proeza. Y esa es la primera palabra, en mayúsculas, ha querido reflejar la catalana en su cuenta de X en su ya casi tradicional mensaje después de un partido importante. "Creo firmemente que nos lo merecíamos, sobre todo porque lo hemos conseguido juntos", sigue Ortiz en su publicación.

"Equipo, staff, club y Marea Roja nunca dejamos de creer y esa ha sido la clave. Esta Final Six es de todos", incide la base del Casademont, que acaba con una frase que recuerda a José Luis Abós y que se está erigiendo como lema de este equipo: "Derecho a soñar".

De hecho, Mariona Ortiz ya dijo a pie de pista nada más producirse la victoria ante el Praga que la Final Six de la Euroliga es "un regalo" para toda la afición que "nunca ha dejado de creer".