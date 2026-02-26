Baloncesto
Santi Yusta: "Tenemos que estar bien de cabeza"
El capitán del Casademont Zaragoza está concentrado con la selección española
Santi Yusta, alero de la selección española, definió este jueves a Ucrania como un equipo "muy agresivo", por lo que remarcó que 'La Familia' deberá estar "bien de cabeza" para no salirse de este partido, el primero de la segunda ventana de clasificación para el Mundial de Catar 2027. Tras completar su primer entrenamiento en Riga (Letonia) junto al resto del grupo, Yusta describió sus sensaciones antes del choque de este viernes en el Xiaomi Arena ante Ucrania, segunda del Grupo A, empatada a 6 puntos con España.
"Es un equipo muy agresivo. Ya se vio no contra Georgia, y Dinamarca, son un equipo muy agresivo. Tenemos que estar bien de cabeza para que no lo saquen del partido", dijo Yusta en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB). Asimismo, destacó a Oleksandr Kovliar, máximo anotador de las ventanas con 29,5 puntos por partido y el cuarto en asistencias con un promedio de 8,5, y a Artem Pustovyi, pívot del Morabanc Andorra, como principales estandartes ucranianos, siendo un equipo al que no puedes "dejar correr".
"Tienen un base muy bueno (Kovliar), también a Artem que lo conocemos todos. Tenemos que intentar pararles y a partir de ahí hacer nuestro juego. Sobre todo que no corran mucho al contraataque, estar bien en defensa y a partir de ahí jugar", analizó.
Yusta, que fue de los mejores jugadores de España en el último Eurobasket 2025, disputado en Letonia, Finlandia, Chipre y Polonia, en el que España no pasó de la primera ronda, se congratuló por su actual nivel esta temporada "No sé cuál es la pócima mágica que me tomado pero después del Eurobasket estaba con un puntito más de rapidez y agresividad y quería dar un salto. Creo que empecé a darlo en el equipo, en la Liga Endesa, y creo que lo sigo manteniendo y es en el nivel en el que quiero estar", concluyó.
