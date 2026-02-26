Casademont Zaragoza
Hasta Sergi Llull alucina con el Casademont: "Basket Zaragoza es mi pasión"
La leyenda del Real Madrid publicó en sus redes sociales una imagen viendo el encuentro entre las aragonesas y el Praga
El Casademont Zaragoza femenino está de moda y hasta las leyendas del baloncesto español no tienen más remedio que rendirse a lo que está consiguiendo el equipo aragonés. La victoria de las de Cantero ante el Praga que les dio el billete definitivo para la Final Six de la Euroliga fue seguida en la comunidad por Aragón TV, pero también se retransmitió por Movistar para el resto de España.
Uno que no quiso perderse detalle de lo que ocurría en el Príncipe Felipe fue Sergi Llull. El balear, uno de los jugadores más importantes en la historia del baloncesto español, publicó una imagen en su cuenta personal de Instagram en la que se veía al del Real Madrid disfrutando del encuentro por la televisión.
A esa imagen, Llull le añadió un mensaje que ha hecho reaccionar incluso al Casademont. "Basket Zaragoza es mi pasión", escribió el jugador blanco en referencia al himno del club. "Cuando decimos que nuestro himno es muy pegadizo, lo decimos por algo... ¿Verdad Llull?", ha contestado el Casademont en una simpática publicación.
