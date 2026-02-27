Agotados los abonos para la Final Six tras la clasificación del Casademont Zaragoza

La clasificación del Casademont Zaragoza para la Final Six que se celebrará en el Príncipe Felipe del 15 al 19 de abril ha desatado la locura entre los aficionados del conjunto aragonés. Nadie quiere perderse esa cita, en la que el equipo de Carlos Cantero estará entre los seis mejores equipos del continente y seguirá soñando con llegar lo más lejos posible.

La venta de abonos ya iba a buen ritmo y hace semanas que se habían agotado los del primer anillo, pero desde el miércoles se ha multiplicado exponencialmente y ya se han agotado los 10.000 abonos puestos a la venta para la cita. No obstante, todavía será posible hacerse con una entrada de día, aunque habrá que esperar hasta el 22 de marzo para que salgan a la venta.

El éxito de esta segunda edición que se va a celebrar en Zaragoza está garantizado. El año pasado fueron 4.300 los espectadores que presenciaron la final entre el Praga y el Mersin y el partido con más espectadores fueron las semifinales entre el Valencia y el conjunto turco con 4.600 aficionados en las gradas y en los partidos de cuartos de final hubo unos 2.500 aproximadamente.

El aspecto del Príncipe Felipe será muy diferente este año. El Casademont Zaragoza jugará su duelo de cuartos de final el miércoles 15 de abril y ese día, salvo que aficionados de otros equipos todavía no hayan llegado a la capital aragonesa, el pabellón puede presentar ya un lleno total.

El conjunto aragonés conocerá el martes quién será su primer rival en esa eliminatoria, ya que el Play-In de semifinales entre el Galatasaray y el Landes está empatado tras los dos primeros partidos y tendrá que decidirse en el tercero que se jugará en Estambul.