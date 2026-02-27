Carla Leite será baja en el Casademont Zaragoza este fin de semana

Carlos Cantero contará con una baja importante para medirse este sábado al IDK Euskotren en San Sebastián (17.00 horas). La francesa Carla Leite no se subirá al autobús del equipo aragonés para disputar una nueva jornada de la Liga Femenina Endesa con el propósito de que descanse y se recupere bien de sus dolencias.

La estrella gala sufre "una sobrecarga muscular en los isquiotibiales", tal y como ha informado el club aragonés este viernes, y "como precaución va a realizar trabajo específico y tratamiento durante los próximos días", añade la entidad.

No será el primer encuentro que se pierde Leite este curso, ya que el pasado mes de enero sufrió un percance en un tobillo que le hizo también bajar el ritmo para no ponerse en riesgo de una lesión mayor.