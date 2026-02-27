Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza, antes de visitar al IDK Euskotren: "No nos vamos a guardar nada"

El Casademont Zaragoza afronta este sábado (17.00 horas) su regreso a la Liga Femenina Endesa con la visita al IDK Euskotren tres días después de vivir una jornada histórica en el Príncipe Felipe con el pase a la Final Six de la Euroliga frente al USK Praga. En la previa del duelo, el técnico rojillo ha confirmado que el equipo sufre la baja de Carla Leite, que descansará por precaución, aunque ha subrayado que la plantilla está mentalizada en mantener la buena dinámica y defender el liderato.

Carlos Cantero ha valorado el estado anímico de la plantilla tras la gesta de este miércoles y explica que el grupo se encuentra “bien” en lo emocional. En cuanto a las bajas, el Casademont cuenta con una única jugadora en la enfermería de cara el choque liguero: “En el tema físico, no viajará Carla a disputar el partido ante el IDK. Ya ha salido el parte médico, pero estamos bien, sin problemas. Es una sobrecarga en el isquio. Haremos que trabaje aquí los próximos tres, cuatro días y revaloraremos”, ha indicado.

En este sentido, el preparador ha incidido en el esfuerzo realizado en la preparación de la eliminatoria europea: “Para el partido de Praga, los entrenamientos del lunes y el martes no los acabó, para intentar jugar lo más normal posible. Eso, evidentemente, irrita un poquito más una sobrecarga y es mejor curarla bien. Dentro de esos tres, cuatro días, el lunes o el martes por la mañana, el cuerpo médico lo revalorará y veremos en qué situación está”, ha añadido.

Carlos Cantero, antes del partido ante el Praga en el pabellón Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El reto inmediato para el Casademont Zaragoza es poner los pies en la tierra después de tocar el cielo y “volver a la rutina” para el regreso a la competición doméstica. Por ello, indica el técnico, “la idea es hacer un entrenamiento normal” y, para evitar el exceso de confianza “no permitir cosas diferentes”. Delante, un Euskotren con el que volverán a verse las caras en poco menos de un mes para el primer cruce de la Copa de la Reina.

Aun así, Cantero no piensa que sea necesario guardar ninguna carta. “No cambia la preparación. Yo creo que un mes es suficiente, también hay un break de selecciones por medio, que hace mucho borrón y cuenta nueva. Entonces, no creo que cambie la preparación en cuanto a esconderte cosas”. El entrenador, en cambio, prefiere centrarse en el trabajo del equipo. “Hay tiempo suficiente para no esconder, sino añadir, o ver qué puedes hacer para seguir construyendo y mejorando tú, aparte de no quitarte opciones. No nos vamos a guardar nada porque juguemos luego contra ellas en la Copa”, ha sentenciado.

Carlos Cantero se abraza con Vorackova tras ganar al Praga en el Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Al margen del logro deportivo, el entrenador ha valorado la respuesta de la afición tras conocerse que ya se han superado los 10.000 abonos vendidos para la fase final de la Euroliga que acogerá la capital aragonesa. “Es tremendo. Es una noticia fantástica y poderlo vivir desde ahí adentro, con nuestra gente, en nuestro campo, con una Final Six que organizamos, va a ser algo especial”, ha reconocido.

En cuanto a la situación clasificatoria de un Casademont que comparte la primera posición con el Girona, Cantero ha dejado claro que la ambición del equipo sigue intacta. “Ser primeras en Liga regular es un objetivo consecuente de la temporada que estamos haciendo. De repente vas ganando, te ves arriba y queremos seguir ahí”, ha afirmado.

Por último, sobre la posibilidad de dar minutos a jugadoras menos habituales ante la baja de Carla y el cansancio de otros pilares del Casademont Zaragoza, el técnico ha remarcado que todas parten con las mismas opciones. “No son jugadoras que no tengan la confianza para salir de inicio o esperar a que estemos veinte abajo para jugar”. Además, ha recordado otras bajas recientes, como la de Merritt Hempe ante el Badalona. “No pasa nada. Estamos demostrando que puede faltar una jugadora, juega otra y rendimos”.