El Casademont Zaragoza rescinde el contrato de Richardson y ficha a Justin Wright-Foreman.

Mañana de cambios en el seno del Casademont Zaragoza. El club ha anunciado este viernes, en cuestión de 15 minutos, una entrada y una salida en la plantilla de la sección masculina. Por un lado, la entidad ha decidido rescindir el contrato del estadounidense Josh Richardson, incorporado hace poco más de un mes, finaliza su contrato con el club. Acto seguido, ha llegado la noticia del fichaje de Justin Wright-Foreman. Dos movimientos en el róster, aunque en posiciones distintas sobre la cancha.

El escolta estadounidense se desvincula del Casademont tras haber acompañado al equipo en un total de 3 partidos de Liga ACB y 2 de FIBA Europe Cup. Richardson llegó para un periodo de prueba de 10 días tras una larga inactividad a causa de una lesión. Sin embargo, ambas partes llegaron a un acuerdo y pactaron una prórroga que alargó su estancia en Zaragoza. Ahora, poco después de la llegada de Joan Plaza a los banquillos del Príncipe Felipe, el club finaliza su relación contractual con el norteamericano, que dice adiós a la capital aragonesa.

Nuevo base rojillo

Tras esta salida, el cuerpo técnico recurre a un base estadounidense para reforzar la plantilla. Se trata de Justin Wright-Foreman (28 años, 1.83 metros), que se incorpora a la disciplina rojilla hasta el final de temporada. Wright-Foreman empezó a deslumbrar ya en su etapa universitaria con los Pride de la Universidad de Hofstra, donde promedió en sus dos últimas temporadas 24.4 y 27.1 puntos respectivamente, convirtiéndose en uno de los anotadores más prolíficos de la NCAA. Sus números le abrieron las puertas de la NBA con Utah Jazz en el draft de 2019.

Tras su paso por Estados Unidos, el nuevo base rojillo sumó experiencia en países como Francia, Turquía, Alemania, China, Canadá, Italia, Catar o Grecia, su último destino antes de recalar en Zaragoza. En viejos conocidos del Casademont Zaragoza, como Aliaga Petkim Spor o Brose Bamberg, se erigió como protagonista ofensivo de ambos equipos.

Y lo ha seguido siendo en el Iraklis BC de la Liga Griega, donde sus promedios han registrado 17.5 puntos, 3.8 rebotes y 3.4 asistencias y donde ha cuajado buenas actuaciones ante conjuntos de la talla de Olympiakos o Panathinaikos. El norteamericano también posee experiencia con su selección ya que ha representado a Estados Unidos en los qualifiers para el Mundial de 2023 y la Americup de 2025.

Y el club también ha querido despedirse de Richardson tras un breve servicio en tierras aragonesas y desearle fortuna en futuras etapas. "Desde Casademont Zaragoza agradecemos a Josh Richardson su trabajo, profesionalidad y compromiso durante esta etapa, así como desearle la mayor de las suertes en sus próximos retos personales y profesionales", indica el comunicado.