Aday Mara demuestra lo grande que es y le da a Michigan su primer título

No hay quien pare a Aday Mara en la NCAA. Además, el aragonés está apareciendo en los momentos importantes, como lo ha hecho la madrugada del viernes al sábado para impulsar a Michigan hasta la conquista de la 'Big Ten' tras derrotar a Illinois por 84-70.

Suma así el pívot su primer título en la Liga Universitaria de Estados Unidos, aunque por el importante peleará en las próximas semanas. De momento, Mara fue clave para que Michigan se hiciera con el aperitivo en un duelo en el que fue de menos a más y en el que protagonizó una segunda parte para el recuerdo.

Aday firmó unos espectaculares números en solo 22 minutos de juego. Aportó 19 puntos prácticamente sin fallo (8/9 en tiros de dos y 3/3 desde la línea del tiro libre). Además, a su buen dia en el lanzamiento, el zaragozano añadió cinco rebotes, dos asistencias y dos tapones para liderar a Michigan.

La actuación del gigante aragonés, en uno de los partidos más seguidos de la temporada, no ha pasado desapercibida en Estados Unidos y está acaparando elogios en la prensa, donde lo denominan como unos de los jugadores más dominantes de toda la NCCA