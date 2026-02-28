Aterriza como puedas: la previa del IDK Euskotren-Casademont Zaragoza

Ha llegado la hora del aterrizaje para un Casademont Zaragoza que tocado el cielo esta misma semana. Tres días después de escribir una de las páginas más brillantes de su historia con el billete para la Final Six de la Euroliga, las de Carlos Cantero regresan esta tarde a la competición doméstica y lo hacen con la motivación intacta y la ambición que las caracteriza.

El conjunto aragonés visita al IDK Euskotren a las 17.00 horas en la vigesimotercera jornada de Liga Femenina Endesa. Un duelo exigente donde el principal reto, más allá de lo táctico, será poner de nuevo los pies en el suelo y dejar a un lado euforia vivida con la victoria del pasado miércoles en el pabellón Príncipe Felipe ante el USK Praga.

La situación clasificatoria no puede ser mejor para el conjunto rojillo. Tras la victoria del pasado fin de semana ante el Joventut, sumado al tropiezo del Girona, las aragonesas vuelven a comandar la clasificación con el mismo número de victorias que el conjunto catalán. Pese a que el sueño europeo pueda ser una distracción, mantener ese puesto de privilegio sigue siendo una de las grandes prioridades tanto para el entrenador como para el resto del vestuario.

Las jugadoras del Casademont Zaragoza salen a la pista del Prínipe Felipe para enfrentarse al Praga. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

No todo fue motivo de celebración en la victoria ante el Praga. La clasificación dejó una gran secuela en forma de baja sensible. La jugadora más portentosa del equipo, Carla Leite, no viajará con el grupo. La francesa se vio obligada a hacer un sobreesfuerzo para acompañar al Casademont en un enfrentamiento que era vital y ahora necesita recuperarse como es debido de las molestias en el isquiotibial. Además, tras un desempeño coral sin precedentes, varios pilares del equipo que acostumbran a partir de inicio podrían necesitar un descanso extra.

Por suerte para este Casademont, ninguna baja puede ya hacer saltar las alarmas. Todas y cada una de las integrantes de la plantilla han demostrado a estas alturas del curso que están más que preparadas para coger el testigo y asumir responsabilidades. Todo ello de cara a un tramo final de la temporada donde cada triunfo empieza a ser definitorio para un conjunto rojillo que sigue amarrado a todas las competiciones.

Carla Leite choca a Carlos Cantero tras su cambio en el partido ante el Praga. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Enfrente estará un IDK Euskotren que supone una interesante piedra de toque. El conjunto donostiarra, al que las aragonesas vencieron en la ida por un resultado de 52-46, será el primer rival del Casademont Zaragoza en la Copa de la Reina dentro de apenas un mes. En Liga, las de Azu Muguruza llegan en la décima plaza en la clasificación con un balance de 9 victorias y 13 derrotas. Las vascas, además, vienen de vencer al Sedis Básquet por un marcado abultado (42-77) que puso fin a una seguía de cinco partidos sin ganar.

Sin embargo, la cercanía de duelo copero no condiciona el planteamiento de este choque. El conjunto rojillo saldrá con todo Guipúzcoa, sin guardarse nada, porque el triunfo se antoja tan vital como siempre para un Casademont Zaragoza que ha saboreado la gloria en Europa y tiene que volver ahora a la rutina.