Casademont Zaragoza
Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Ha sido extraño, es algo normal"
Así ha valorado el técnico madrileño la victoria del equipo aragonés ante el IDK
Satisfecho se mostró Carlos Cantero tras la victoria del Casademont Zaragoza en el País Vasco. No era un día fácil y así lo sabía el técnico. "Ha sido un partido extraño, es algo normal después de la clasificación para la Final Six", comenzó el madrileño su valoración. Hemos empezado fuera de ritmo e irregulares a nivel de concentración", analizó.
Algo que cambió notablemente, como se pudo ver, en la segunda mitad. "El paso por vestuarios nos ha servido para centrarnos, ordenar día y para volver a ser nosotras", añadió Cantero, consciente de la importancia del triunfo en un día que podía ser trampa, pero que solventó bien su equipo para seguir en lo más alto de la Liga Femenina Endesa.
A destacar, como viene siendo habitual, el numeroso desplazamiento de afición del Casademont Zaragoza, que hizo que las aragonesas jugaran prácticamente de locales tras la invasión rojilla en el Polideportivo José Antonio Gasca.
