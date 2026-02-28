Casademont Zaragoza
Corran y vean la monstruosidad de Aminata Gueye. Las notas del IDK-Casademont Zaragoza
El tercer cuarto de la francesa es de lo más loco que ha pasado en la temporada del equipo aragonés
Gueye | 10 |
Monstruosa. Actuación inolvidable. No hay palabras, hay que verla para creerla.
Mariona | 5 |
Cumpleañera. Celebró su día con un triunfo en un día en el que estuvo correcta.
Flores | 7 |
Triplista. No es para nada su especialidad, pero sus tres triples fueron definitivos.
Pueyo | 8 |
Tremenda. La más constante con diferencia. Gran partido de la balear en la sombra.
Oma | 5 |
Titular. No estuvo bien y desaprovechó una ocasión para reclamar más minutos.
Vorackova | 6 |
Valiente. De más a menos, ha ganado mucha confianza y eso se nota en su juego.
Bankolé | 7 |
Intensa. Nuevo ejemplo de la francesa de cómo aprovechar cada segundo en pista.
Mawuli | 5 |
Tímida. Para lo que es, no se mostró demasiado la nipona y pasó sin pena ni gloria.
Fingall | 6 |
Correcta. Partido en el que le tocó hacer el trabajo sucio. Cumplidora la americana.
Hempe | 5 |
Eclipsada. Eclipasada por Gueye, la pívot anotó 9 puntos pero con malos porcentajes.
Hermosa | 5 |
Escasa. Solo tres minutos para la vitoriana y con nulo impacto.
Leite | - |
Descansando. La francesa no viajó, pero su equipo no la necesitó para seguir ganando.
