Corran y vean la monstruosidad de Aminata Gueye. Las notas del IDK-Casademont Zaragoza

Gueye | 10 |

Monstruosa. Actuación inolvidable. No hay palabras, hay que verla para creerla.

Mariona | 5 |

Cumpleañera. Celebró su día con un triunfo en un día en el que estuvo correcta.

Flores | 7 |

Triplista. No es para nada su especialidad, pero sus tres triples fueron definitivos.

Pueyo | 8 |

Tremenda. La más constante con diferencia. Gran partido de la balear en la sombra.

Oma | 5 |

Titular. No estuvo bien y desaprovechó una ocasión para reclamar más minutos.

Vorackova | 6 |

Valiente. De más a menos, ha ganado mucha confianza y eso se nota en su juego.

Bankolé | 7 |

Intensa. Nuevo ejemplo de la francesa de cómo aprovechar cada segundo en pista.

Mawuli | 5 |

Tímida. Para lo que es, no se mostró demasiado la nipona y pasó sin pena ni gloria.

Fingall | 6 |

Correcta. Partido en el que le tocó hacer el trabajo sucio. Cumplidora la americana.

Hempe | 5 |

Eclipsada. Eclipasada por Gueye, la pívot anotó 9 puntos pero con malos porcentajes.

Hermosa | 5 |

Escasa. Solo tres minutos para la vitoriana y con nulo impacto.

Leite | - |

Descansando. La francesa no viajó, pero su equipo no la necesitó para seguir ganando.