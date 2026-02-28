Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corran y vean la monstruosidad de Aminata Gueye. Las notas del IDK-Casademont Zaragoza

El tercer cuarto de la francesa es de lo más loco que ha pasado en la temporada del equipo aragonés

Aminata Gueye, en una acción defensiva durante el duelo ante el IDK

Aminata Gueye, en una acción defensiva durante el duelo ante el IDK / FEB

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Gueye | 10 |

Monstruosa. Actuación inolvidable. No hay palabras, hay que verla para creerla.

Mariona | 5 |

Cumpleañera. Celebró su día con un triunfo en un día en el que estuvo correcta.

Flores | 7 |

Triplista. No es para nada su especialidad, pero sus tres triples fueron definitivos.

Pueyo | 8 |

Tremenda. La más constante con diferencia. Gran partido de la balear en la sombra.

Oma | 5 |

Titular. No estuvo bien y desaprovechó una ocasión para reclamar más minutos.

Vorackova | 6 |

Valiente. De más a menos, ha ganado mucha confianza y eso se nota en su juego.

Bankolé | 7 |

Intensa. Nuevo ejemplo de la francesa de cómo aprovechar cada segundo en pista.

Mawuli | 5 |

Tímida. Para lo que es, no se mostró demasiado la nipona y pasó sin pena ni gloria.

Fingall | 6 |

Correcta. Partido en el que le tocó hacer el trabajo sucio. Cumplidora la americana.

Hempe | 5 |

Eclipsada. Eclipasada por Gueye, la pívot anotó 9 puntos pero con malos porcentajes.

Hermosa | 5 |

Escasa. Solo tres minutos para la vitoriana y con nulo impacto.

Leite | - |

Descansando. La francesa no viajó, pero su equipo no la necesitó para seguir ganando.

