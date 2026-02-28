Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El IDK-Casademont Zaragoza, en directo: así va el regreso a la Liga de las de Cantero

Sigue con nosotros el minuto a minuto del duelo en tierras vascas de las aragonesas tras su gesta europea

Fingall se dispone a lanzar en el partido de la primera vuelta ante el IDK

Fingall se dispone a lanzar en el partido de la primera vuelta ante el IDK / EL PERIÓDICO

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Aunque pareció pararse el mundo con la victoria del Casademont Zaragoza al Praga y su clasificación para la Final Six de la Euroliga, la vida y la competición siguen para el equipo aragonés, que esta tarde (17.00 horas) afronta un exigente partido en el País Vasco ante un IDK que querrá aprovechar la euforia de las de Cantero, y su posible relajación para dar la sorpresa. Sigue con nosotros el minuto a minuto y en directo un choque atractivo en el que cualquier cosa puede pasar:

