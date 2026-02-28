El IDK-Casademont Zaragoza, en directo: así va el regreso a la Liga de las de Cantero

Aunque pareció pararse el mundo con la victoria del Casademont Zaragoza al Praga y su clasificación para la Final Six de la Euroliga, la vida y la competición siguen para el equipo aragonés, que esta tarde (17.00 horas) afronta un exigente partido en el País Vasco ante un IDK que querrá aprovechar la euforia de las de Cantero, y su posible relajación para dar la sorpresa. Sigue con nosotros el minuto a minuto y en directo un choque atractivo en el que cualquier cosa puede pasar:

Con 36-32 llega el descanso. Tendrá que meter una marcha más el Casademont para llevarse el triunfo. Tenerla la tiene

Los tiros libres vuelven a impulsar al IDK en el marcador. 36-31

Antideportiva de Laia Flores cuando ya se divisa el descanso

Buch se inspira ahora para poner el 33-29. Va a costar sacar hoy la victoria parece

Tripleee de Hempeee para poner el 29-29

Mariooooona. Canasta y triple para el 5-0 que firma la capitana

Parcial de 6-0 de salida comandando por Faye que vuelve a poner en alerta a las aragonesas. 25-19

Anota Robinson, pero también Mawuli sobre la bocina para poner el 19-19 al final del primer cuarto. Buena reacción del Casademont tras un titubeante inicio

Parcial de 0-7 coronado por un gran triple de Bankolé. 17.17