Uruguay seca a Argentina en Buenos Aires con 20 puntos del jugador del Casademont Zaragoza Joaquín Rodríguez

No fue el Maracanazo, pero la selección uruguaya de baloncesto logró un sorprendente triunfo en Argentina en los clasificatorios para el Mundial 2027. El combinado charrúa secó a su rival dejándolo en tan solo 44 puntos, la peor cifra anotadora de Argentina en un partido oficial, para imponerse por 44-61 y mantenerse invicto para tomar en solitario el liderato en el Grupo D de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo FIBA 2027.

"Los 44 puntos que concedió la selección uruguaya son su mejor registro en su historial en los Clasificatorios al dejar atrás los 49 que permitió a Paraguay en dos ocasiones en los Clasificatorios a la Copa del Mundo 2019. También es la cifra más baja que anotó Argentina en un partido en la competición. Su anterior marca era de 58 ante Venezuela en febrero de 2022", asegura la propia FIBA en su crónica.

Y entre todos sobresalió el jugador del Casademont Zaragoza Joaquín Rodríguez que, con 33 minutos, fue el que más tiempo estuvo en la cancha. El escolta fue el máximo anotador de Uruguay con 20 puntos y el MVP con 19 créditos de valoración, al añadir 4 rebotes y 6 asistencias a sus estadísticas. El escolta hizo un meritorio 8/10 en tiros de dos puntos, mientras que desde el triple no tuvo tanto tino y terminó con 1/8. Su +/- en la pista fue el más alto del equipo junto al del capitán Bruno Fitipaldo: +22.

También ganó fuera de casa y con suficiencia la Italia de Marco Spissu, aunque en este caso sin mucha sorpresa. Los transalpinos se impusieron por 57-93 a Gran Bretaña en Newcastle y se mantienen empatados a cinco triunfos con Islandia en lo alto del grupo D. El base del Casademont Zaragoza tuvo una actuación discreta con 8 puntos, 2 rebotes y 6 asistencias en casi 20 minutos de juego.