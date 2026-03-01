Lucas Langarita regresa a las canchas americanas más de un mes después de su lesión

Sin el resultado esperado, ni en lo personal ni en ls colectivo, pero Lucas Langarita volvió a jugar en la NCAA más de un mes después de su debut en su nueva aventura americana. El aragonés estuvo algo más de 15 minutos en cancha en un duelo que su equipo, los Utah Utes, perdieron por 60-73 ante los Arizona State.

Langarita solo pudo aportar dos puntos (1 de 4 en tiros de campo), cogió dos rebotes, dio una asistencia y perdió dos balones en uno de sus últimos choques de la temporada, ya que Utah no va a conseguir clasificarse para las eliminatorias por el título.

Acabará así el primer año del escolta en el baloncesto universitario americano en lo que, por el momento, ha sido una experiencia breve, ya que llegó ya con mucha temporada consumida y además la lesión, que se produjo en el encuentro en el que debutaba, le ha impedido demostrar de lo que puede ser capaz en la NCAA.