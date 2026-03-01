Merritt Hempe seguirá en el Casademont Zaragoza al menos una temporada más: "Experiencia, carácter y liderazgo"

Aunque todavía falta mucha, muchísima, tela que cortar en esta temporada, el Casademont Zaragoza ya está también planificando la próxima. Uno de los primeros pasos lo ha dado este domingo, en el que el club ha anunciado la renovación por un año más de una de las jugadoras más queridas de la plantilla. "Merritt Hempe continuará formando parte de Casademont Zaragoza en la temporada 2026–27. Experiencia, carácter y liderazgo seguirán vistiendo de rojo en el Príncipe Felipe", explica la entidad en un comunicado.

Tras varias etapas en el club, Merritt ha encontrado en Zaragoza "su hogar, consolidando un vínculo especial con la entidad y con la Marea Roja". Su conocimiento del proyecto y su compromiso han sido determinantes para aportar estabilidad y personalidad al equipo, convirtiéndose en una pieza clave dentro de la rotación.

A lo largo de la temporada, Hempe "ha respaldado su impacto con datos estadísticos de gran valor, firmando actuaciones de referencia y siendo en múltiples ocasiones una de las jugadoras más destacadas del encuentro. Su capacidad para producir en ambos lados de la pista la convierten en un factor diferencial en momentos importantes".

Su continuidad refuerza la apuesta de Casademont Zaragoza por "mantener un bloque unido, competitivo y con identidad, donde la experiencia y el sentimiento de pertenencia aportan valor al proyecto. Merritt seguirá siendo parte fundamental del camino del equipo en la próxima temporada", termina el club el anuncio de la continuidad de la pívot.