El Casademont Zaragoza organiza viaje para sus aficionados a los dos encuentros del fin de semana

El Casademont Zaragoza nunca está solo cuando viaja fuera de casa y este fin de semana le esperan dos partidos cruciales tanto en la Liga Femenina Endesa como en la ACB, por lo que el club ha querido facilitar el desplazamiento de sus seguidores ofertando sendos autobuses para Gerona y Andorra.

El conjunto de Carlos Cantero disputa uno de los partidos más atractivos de toda la temporada el viernes en Fontajau. Los dos colíderes de la Liga Femenina, el Casademont y el Girona, se miden desde las 20.00 horas con el primer puesto de la competición en juego. El equipo aragonés ya se impuso en el Príncipe Felipe, por lo que tener el averaje a favor puede ser otro factor decisivo de cara al título de campeón de la fase regular, que tiene el premio del billete directo a la Euroliga.

Por su parte, el equipo masculino regresa a la competición tras el parón por la Copa y los partidos internacionales con un duelo ante un rival directo por eludir el descenso. Será además el debut de Joan Plaza en el banquillo aragonés y se producirá en el pabellón donde ejerció de primer técnico hasta el pasado mes de enero. El Casademont Zaragoza juega el sábado en Andorra a las 20.00 horas.

El club aragonés ha ofertado sendos viajes a ambos partidos y los dos al mismo precio: 60 euros, una cantidad que incluye tanto el desplazamiento como la entrada al partido. También en ambos casos el autobús saldrá a las 8.00 horas desde el Príncipe Felipe y regresará a Zaragoza a la conclusión del encuentro.

El Casademont, sobre todo el equipo femenino, cuenta con cada vez más seguidores fuera de casa. Como ejemplos más recientes, el chárter completo a Praga, donde hubo más de 150 aragoneses en las gradas, o la masiva presencia de seguidores este fin de semana en el Gasca de San Sebastián en un viaje promovido por los Inchas Lleons. Este fin de semana habrá una nueva oportunidad de acompañar al club en dos partidos sumamente importantes para ambos equipos.