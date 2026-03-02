Wright-Foreman pasa el reconocimiento médico con el Casademont Zaragoza

Llegó a la capital aragonesa el sábado a última hora de la noche y a primera hora de este lunes Justin Wright-Foreman ha pasado el preceptivo reconocimiento con el Casademont Zaragoza en Quirónsalud. Es el último paso para que el estadounidense pueda ponerse ya a disposición de Joan Plaza en la pista del Príncipe Felipe y prepararse para debutar en Andorra este sábado (20.00 horas) si el técnico así lo estima oportuno.

Wright-Foreman es el último fichaje del club aragonés para reforzar la plantilla tras la salida de Jesús Ramírez del banquillo zaragozano. Ocupará el lugar en el roster de Josh Richardson, que se ha marchado de la capital aragonesa tras disputar tan solo tres partidos de Liga ACB y dos de FIBA Europe Cup.

Pero no es la única incorporación con la temporada empezada que ha decidido el club aragonés ante la ausencia de resultados. Primero llegó Christ Koumadje para reforzar el juego interior y después lo hicieron Josh Richardson e Isaiah Washington, en este caso por la lesión de larga duración de Trae Bell-Haynes. Wright-Foreman es así el cuarto fichaje de este curso.

Mientras, han abandonado la disciplina aragonesa Erik Stevenson, Lucas Langarita, Sadiq Emir Kabaca y Joel Soriano. Salvo el aragonés, el resto eran fichajes del pasado verano para construir un nuevo proyecto en el Casademont Zaragoza. También ha dejado el club el técnico Jesús Ramírez, quien ha sido reemplazado por Joan Plaza hasta final de temporada con la opción de una más para intentar evitar que el equipo aragonés se meta en serios apuros en la clasificación.

Para eso afrontará próximamente dos partidos clave. El primero, este mismo sábado en Andorra frente a un rival directo y el club al que Joan Plaza dirigió hasta el pasado mes de enero. Y en dos semanas, el 21 de marzo, recibirá en casa al Burgos de Porifiro Fisac, otro rival directo para eludir los puestos de descenso.