Ya se conoce el rival al que se enfrentará el Casademont Zaragoza en la 'Final Six' de la Euroliga

Falta más de un mes para que se dispute la celebrada Final Six de la Euroliga en el Príncipe Felipe, pero ayer el Casademont Zaragoza desveló la gran duda que faltaba por resolverse. El equipo aragonés se verá las caras con el Landes francés, que cayó con claridad ante el Galatasaray en el tercer partido del Play In en un duelo (67-51) en el que las turcas dominaron de principio a fin y que dejaron visto para sentencia entre el final del segundo cuarto y el inicio del primero.

El conjunto galo no es ni mucho menos un desconocido para el equipo aragonés, ya que ambos compartieron grupo en la primera fase de la presente Euroliga. Dos encuentros disputaron el Casademont Zaragoza y el Landes y uno cayó de cada lado. Curiosamente, las victorias las sumaron las dos veces las visitantes. Primero fueron las de Cantero las que supieron sacar una trabajada victoria de Francia en el primer partido para los dos equipos de la competición y después las galas asaltaron el Príncipe Felipe, lugar en el que volverán a encontrarse en lo que serán los cuartos de final de la Euroliga.

Ese encuentro se disputará el 15 de abril, el día que comenzará la Final Six. El que resulte ganador de ese duelo será el que avance a semifinales y se enfrentará al Galatasaray, al que la victoria le permitió reservarse un sitio entre los cuatro mejores equipos de Europa.

Será la primera vez en su historia que el Casademont Zaragoza disputará la fase final de la Euroliga, que desde el curso pasado se disputa en este formato de Final a Seis, en la tercera participación en la mejor competición del continente.