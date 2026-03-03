Justin Wright-Foreman, nuevo jugador del Casademont Zaragoza: "Quiero ganar a toda costa y sé que los aficionados también"

La última incorporación a filas del Casademont Zaragoza, Justin Wright-Foreman, ha asegurado en su presentación que llega a la capital aragonesa con el objetivo de aportar puntos, energía y liderazgo en un momento complicado para el conjunto rojillo en la zona baja de la tabla. El base estadounidense ha transmitido un mensaje de absoluta confianza en revertir la situación por la que pasa el equipo y empezar a competir lo que resta de temporada. "Sé que mis compañeros me cubren las espaldas y yo a ellos también. Se trata de apoyarnos mutuamente. Eso es todo en realidad. Aporto mucha emoción al juego y puedo volar un poco, pero quiero que todo el mundo sepa que es por la pasión. Solo quiero ganar a toda costa y sé que los aficionados también", ha afirmado.

El jugador ya se ha puesto a las órdenes de Joan Plaza, con el que, asegura, la sintonía ha sido muy buena desde que se empezó a gestar el fichaje. "Hablé con el entrenador cuando llegué y, obviamente, antes por teléfono, y no se dijeron más que cosas buenas. Me senté con él y tuvimos una especie de charla íntima, diría yo, una conversación real", ha comentado. "Él me dijo de qué va esto y yo le dije de qué voy yo, y que él se acercara y me dijera 'estoy aquí para trabajar contigo' creo que es muy beneficioso para mi confianza, o la de cualquiera en un equipo, pero, en cuanto a mi situación, definitivamente me ayudó a adaptarme mucho más fácil", añade.

También con la plantilla ha habido buena sintonía. Wright-Foreman ha completado hoy su primera sesión junto al resto de la plantilla en el Príncipe Felipe y destaca el buen recibimiento que ha tenido en el vestuario. "Ha sido genial. Ha sido bueno estar ahí con los chicos, a algunos de ellos los conozco personalmente y a otros no. Simplemente estoy emocionado por la oportunidad de entrenar con mi equipo y ayudarles en todo lo que pueda, especialmente a los más jóvenes. Hoy he estado con ellos y bromeaba sobre jugar un uno contra uno, pero así soy yo. Quiero tomarme el tiempo de ayudar a los chicos más jóvenes de nuestro equipo y hacer lo que pueda para ganar los partidos", ha remarcado.

Justin Wright-Foreman, en su presentación como nuevo jugador del Casademont Zaragoza. / Rubén Ruiz

El norteamericano es consciente de las carencias del equipo en el tiro exterior, un rol que asume con naturalidad, aunque se ha mostrado dispuesto a colaborar también en otras facetas. "Yo juego donde encajo. Mi talento es, obviamente, anotar, pero voy a hacer lo que el equipo necesite que haga. Ya sea defender, dar asistencias, tirarme al suelo... aunque sacar faltas en ataque duele, también estoy aquí para provocarlas, o lo que sea para ganar un partido", ha explicado.

Ante la situación clasificatoria que atraviesa el Casademont Zaragoza en Liga ACB, Wright-Foreman asume el reto con optimismo. "Tenemos que pelear cada noche y sé que lo vamos a hacer. Somos un gran equipo, tenemos talento. Acabo de llegar, pero estos chicos ya tenían química. Incluso en la situación en la que estamos ahora, tengo la máxima confianza en que saldremos de ella y empezaremos a jugar más duro y haremos lo necesario", ha señalado.