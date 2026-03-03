Casademont Zaragoza
Mariona y Pueyo, jugadoras del Casademont Zaragoza, liderarán a España en el Premundial
La cita se celebrará en Puerto Rico del 11 al 17 de marzo
Llegará para el Casademont Zaragoza tras el partido ante el Girona el parón internacional, pero muchas de sus jugadoras no descansarán. Las últimas en conocer destino han sido las españolas de equipo aragonés. Tal y como se preveía, Mariona Ortiz y Helena Pueyo han sido convocadas con la selección española.
La catalana y la balear aparecen en una lista de 12 nombres que viajarán hasta Puerto Rico para disputar el Premundial en una cita que se celebrará del 11 al 17 de marzo. El resto de jugadoras convocadas son las siguientes: Aina Ayuso, Elena Buenavida, María Araujo, Raquel Carrera, Maite Cazrola, Maria Conde, Awa Fam, Paula Ginzo, Megan Gustafson e Iyana Martín.
La que no está es Nerea Hermosa, habitual en estos llamamientos. La pívot del Casademont sigue cogiendo el tono de forma tras su lesión de rodilla y los pocos minutos que está teniendo en el equipo aragonés no le han permitido estar esta vez con España.
