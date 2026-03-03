Tras la renovación de Merritt Hempe, ¿cuántas jugadoras del Casademont Zaragoza tienen contrato para la próxima temporada?

Con lo mejor de la temporada todavía por llegar, los clubs de baloncesto trabajan ya en la planificación de la próxima temporada. Habitualmente, los meses desde diciembre hasta la celebración de la Copa de la Reina, que este curso será a finales de marzo, son los de mayor actividad y en los que queda todo prácticamente cerrado.

Así es también en el Casademont Zaragoza, que este fin de semana ha desvelado públicamente un primer paso para la temporada 2026-27, un año muy especial para el club puesto que celebrará sus primeros 25 años de vida. La entidad informó de la renovación por un año más de Merritt Hempe, asegurándose así la continuidad de uno de sus pilares hasta 2027. La pívot, en su segunda etapa en el club, la tercera en Zaragoza, había firmado hasta 2026 cuando renovó en el verano de 2025.

Hempe se une así a la lista de jugadoras con contrato en vigor para el próximo curso, que son nada menos que seis de las doce que componen la plantilla profesional del Casademont Zaragoza. Entre ellas, las tres pívots del equipo aragonés, puesto que Nerea Hermosa renovó el pasado mes de junio hasta 2027 y Aminata Gueye firmó dos temporadas.

Por fuera, tienen contrato en vigor las dos capitanas, Mariona Ortiz y Helena Oma, además de otro de los fichajes de relumbrón del pasado curso, la francesa Carla Leite, que también firmó por dos temporadas, hasta 2027. En su caso habrá que ver si, también como el año pasado, disputa la WNBA porque eso condicionará el momento en el que pueda incorporarse al Casademont.

Así, seis de las doce jugadoras de la plantilla tienen contrato en vigor para el próximo curso. La otra mitad concluye su vinculación el próximo mes de junio: Bankolé, Fingall, Vorackova, Flores, Mawuli y Pueyo. Eso no quiere decir que no vayan a continuar en la capital aragonesa, puesto que el anuncio de renovaciones no ha hecho más que empezar.

Hay también otra pieza importante del proyecto que termina su vinculación con el Casademont Zaragoza en junio: el entrenador Carlos Cantero. El madrileño cumple su quinta temporada en la entidad aragonesa con excelentes resultados, llevando al club a un crecimiento continuo, imparable e impensable hace seis años cuando se puso en marcha el proyecto.

El mercado de fichajes está también en plena ebullición y el Casademont Zaragoza es ahora uno de los clubs de referencia en España y en Europa. Su clasificación para la Final Six no ha hecho más que reafirmar ese status que influye directamente y de qué manera en el mercado de jugadoras. Ahora el club que preside Reynaldo Benito puede acceder a las mejores, igual que cualquier otro club del continente con excepción hecha del Fenerbahce y su elevadísimo presupuesto, que le permite fichar a Breanna Stewart por dos semanas para disputar la Final Six.