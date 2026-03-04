Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "La idea es que Carla Leite llegue al partido en situación normal"

El Casademont Zaragoza afronta este viernes (20.00 horas) su partido más importante para lo que resta de Liga Endesa al medirse al Uni Girona, con el que comparte el liderato. Para un enfrentamiento que es vital, el técnico rojillo recupera a Leite, una jugadora que también lo es. “Carla hizo ayer el 20 % del entrenamiento. La idea es que mañana intente la sesión normal y corriente como cualquier otra jugadora y que llegue al partido en situación completamente normal”, ha confirmado Carlos Cantero en la previa del choque ante el conjunto catalán.

Las aragonesas afrontan el duelo en la pista del Uni Girona con la moral alta tras clasificarse para la Final Six de la Euroliga y superar al IDK Euskotren a domicilio. Sin embargo, Cantero ha querido advertir que no se trata de un partido a vida o muerte por la naturaleza de la competición. “Al final, la Liga regular es una carrera de fondo. De poco sirve ganar este partido si luego pierdes alguno de los 6 siguientes”, ha señalado.

La cuestión que sí estará de fondo es “el tema del average”, que se decidirá en lo particular el viernes después de que las aragonesas ya ganaran la ida en el Príncipe Felipe. “Hay que tenerlo muy en cuenta, porque es el equipo con el que quizás luego tengamos que pelear o haya posibilidades de acabar con el mismo balance”. Por ello, el mensaje de cara al vestuario es el de encarar todos los encuentros con el mismo ímpetu: “Vamos a preparar cada partido sin miedo”.

Carlos Cantero, a su llegada al Príncipe Felipe antes del partido ante el Praga. / PABLO IBÁÑEZ

El cansancio acumulado tras el esfuerzo europeo se hizo notar en el último choque de Liga ante el IDK, donde el equipo estuvo espeso la primera parte. El entrenador ha reconocido que “hubo dos partidos muy diferentes” y ha valorado que ese mal inicio “fue el reflejo de lo que pasó después del Praga”.

La actualidad en el Casademont pasa por la reciente renovación de Merritt Hempe. “Que siga Merritt para mí es una alegría tremenda. Me transmite esa confianza a mí y yo a ella. Este dúo funciona y, más allá de jugar al baloncesto, se convierte casi en una amiga de tantos años entrenándola. A nivel de experiencia también es un seguro”, ha reconocido.

Carlos Cantero choca a Mariona Ortiz en el partido ante Praga. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En este sentido, la confección del proyecto de la próxima temporada también se sustenta en otros movimientos de renovación sobre la mesa que al técnico del Casademont Zaragoza le gustaría empezar a cerrar lo antes posible en vista de los resultados actuales. “Es el año que quizás más le pido al club que mantengamos el equipo”, ha confesado.

Por último, después de que ayer se diera a conocer el que será el primer rival del conjunto rojillo en la Final Six de la Euroliga en el Príncipe Felipe, el Landes, Carlos Cantero ha valorado la noticia, aunque no cree que el resultado vaya a cambiar. “Nos da igual, porque si queremos llegar a la final tenemos que ganar a los dos, uno antes, otro después. Vamos a preparar cada partido como si fuera una final y sin miedo, se llame Basket Landes o se llame Galatasaray”.