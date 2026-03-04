Entrevista con Veronika Vorackova, jugadora del Casademont Zaragoza: "Mariona Ortiz fue muy importante para mi fichaje"

-Estamos en el Príncipe Felipe. Ganó la Euroliga aquí hace apenas unos meses y luchará por volver a hacerlo esta vez con el Casademont. ¿Se imagina levantando el título otra vez otra vez?

-Sí, pero es un objetivo muy grande y difícil. Son tres partidos contra equipos excelentes y para ganar todo tiene que salir perfecto. Por eso nos enfocamos en el día a día. Queremos ganar el primer partido y luego veremos qué pasa.

-Ese primer paso ya se sabe que serán ante el Landes, equipo que ya conocen. ¿Cómo se imagina ese duelo?

-Va a ser una batalla. Es un equipo increíble. Lo han demostrado toda la temporada: han sido muy regulares, compiten duro contra cualquiera, ganaron a Fenerbahçe… y ganaron aquí, que no es fácil. Va a ser un partido durísimo y tengo muchas ganas. Creo que será verá buen baloncesto.

-Viendo el cuadro de la Final Six, llegar a la final no parece ninguna locura, ¿no?

-No pienso mucho más allá. El Landes es lo único que tengo en la cabeza. Y luego lo que tenga que pasar, pasará. No puedes ir dos pasos por delante, porque si no das el primero…

-¿Qué pensó cuando en su primer partido oficial con su nuevo equipo, iban perdiendo por 36 contra el Zabiny Brno en la fase previa de la Euroliga?

Nada agradable… nada que pueda decir ahora en voz alta. Solo pensábamos que necesitábamos jugar más duro y no rendirnos. Al final, el partido terminó perdiendo por 20, pero logramos acercarnos bastante y la diferencia no fue tan grande. Simplemente había que pelear. Así que creo que solo se trataba de luchar.

-¿Se le llegó a pasar por la cabeza que se había equivocado de destino?

-No.

-Y en el siguiente encuentro contra el Brno, ya aquí en el Príncipe Felipe, su primer día en casa… ¿qué le pareció el ambiente? ¿Y la reacción que tuvieron?

-Yo ya había estado aquí y más o menos sabía lo que iba a encontrar, incluso cuando jugué contra Zaragoza el enero pasado: la gente aprieta mucho y empuja al equipo. Fue increíble. El partido no fue bueno, pero en la segunda parte volvimos a competir e hicimos lo que teníamos que hacer. Creo que la afición lo notó, vio que estábamos jugando duro y nos devolvió toda esa energía.

-¿Por qué salió del Praga?

-Estuve allí bastante tiempo y es un gran equipo. Ganábamos, todo iba bien, pero sentía que necesitaba un cambio de aires. La Liga doméstica no es muy fuerte y para mí empezaba a ser difícil activar los instintos porque no teníamos partidos exigentes. Creo que me estaba quemando un poco, muchos días eran iguales. Sentí que no estaba dando todo lo que podía y que necesitaba empezar de nuevo en otro sitio.

-¿Y por qué eligió el Casademont? ¿Qué le convenció del proyecto?

-Me gustó la visión y cómo juega el equipo. Hablar con Mariona Ortiz fue un factor muy importante. Es una base con experiencia, quiere jugar para las demás, quiere involucrar a todo el mundo. Me gustó la idea y sabía que el equipo quería luchar por una Final Six. Sentí que podía aportar de forma positiva.

-Cuéntanos cómo ha sido su proceso de adaptación. ¿Qué ha sido lo más difícil?

-Los primeros meses fue difícil casi todo: el idioma, el cambio de rutinas… Yo estaba acostumbrada a entrenar dos veces al día y aquí hacemos una sesión larga donde se trabaja todo. Tuve que acostumbrarme a trabajar ciertas cosas por mi cuenta. También el hecho de ser un equipo nuevo, aprender ataque, defensa… Y, fuera de la pista, adaptarme a no estar con mi gente. En Praga tenía muchos amigos y distracciones; aquí tuve que encontrar mi espacio.

-En la temporada su rendimiento ha ido claramente de menos a más. ¿Notaste las dudas de parte de la afición con tu fichaje?

- Sí, claro: vi cosas, me llegaron comentarios, lo que se decía en Twitter y demás. Pero esto va y viene: haces un buen partido y están contigo; haces uno malo y nadie se acuerda de la semana anterior. Para mí la opinión importante es la de la gente a la que respeto. No es agradable, pero yo sé quién soy, sé lo que puedo hacer y sabía que iba a ir a mejor.

- ¿Qué papel ha tenido Cantero en este proceso? Su confianza en ti pareció siempre mantenerse intacta.

-Hemos hablado varias veces durante la temporada sobre lo que quiere de mí: que confía en mí, cómo me ve, qué quiere ver más o menos. Sentí que me daba confianza y eso me ayudó, porque no noté que dudara de mí.

-¿Cómo es Carlos como entrenador?

-Diría que es bastante tranquilo. En los partidos puede volverse loco, pero normalmente nos deja hacer lo nuestro. No quiere que hagamos cosas que nos saquen de nuestra zona de confort o que no sean lo nuestro. En los partidos intenta sacar lo mejor de nosotras; a veces está calmado, a veces es más intenso. Y, de momento, está funcionando.

Vorackova, durante la entrevista / MIGUEL ANGEL GRACIA

-¿La unión del vestuario es tanta como parece desde fuera?

-Sí, creo que somos un buen equipo. Nos lo pasamos bien y, cuando sufrimos en la pista, nos juntamos y decimos 'vale, estamos nosotras. A pelear'. Eso dice mucho de cómo nos sentimos entre nosotras.

-¿Qué compañera le ha sorprendido más?

-Diría que Aminata (Gueye). Está jugando muy bien últimamente: ha mejorado mucho, es consistente, puede hacer muchas cosas. Y Mariona… yo ya sabía qué tipo de jugadora era, pero me encanta jugar con ella: es muy inteligente, me gusta cómo ve el juego, cómo nos empuja. Hace las cosas con intención, juega con cabeza, y eso me gusta mucho. Además, Helena Pueyo siempre juega bien pero lo que hizo al principio de la temporada fue increíble.

-Es una jugadora que hace de todo y casi todo bien. ¿Cómo se ve usted a sí misma?

-Me veo como una jugadora de equipo, generosa. Siempre quiero tomar la decisión correcta. Me da igual si la jugada termina conmigo o no. Y me importa mucho ganar: es lo más importante. Quiero ayudar todo lo que pueda en los dos lados de la cancha.

-¿Qué es lo que más le gusta de su juego y dónde cree que tiene margen de mejora?

-Lo que más me gusta es mi visión: me gusta asistir, poner a mis compañeras en buenas posiciones. Y tengo que mejorar muchas cosas. No siento que sea excelente en una sola; creo que tengo margen para mejorar en casi todo.

-¿Tuvo algún papel importante en la preparación del Play In contra el Praga? ¿Le preguntaron muchas cosas por su exequipo?

-Era mi exequipo, pero allí ha cambiado todo: entrenador, jugadoras… Solo se quedaron tres, así que era prácticamente un equipo nuevo. No había demasiadas cosas que pudiera contar. Quizá un poco más que otras compañeras, pero no mucho.

-Y, tras los dos partidos, ¿habló con alguna de sus excompañeras? ¿Qué le dijeron sobre la eliminatoria?

-Sí. Fui a cenar después del partido con las chicas de Praga. Me dijeron que nosotras competimos y peleamos mucho. Y ellas estaban en una situación difícil porque habían perdido a una de sus mejores jugadoras, Brionna Jones, que para mí es de las mejores de Europa.

-Su rendimiento fue excelente. ¿Se considera una jugadora de grandes partidos?

-No sé… Yo intento jugar lo mejor posible en cada partido. Los grandes partidos o te sacan lo mejor que tienes o, a veces, la presión hace que algunas jugadoras no puedan mostrar ni el 50%. Pero los grandes partidos están por venir, así que ya lo veremos.

-Ahora toca quizá el partido más importante de lo que va de Liga, ante el Girona. ¿Cómo están preparando el choque?

- Como siempre, haciendo scouting y entrenando duro. Todas sabemos que es importante y lo que nos jugamos, pero al final sigue siendo un partido de baloncesto. No hay mucho especial que puedas hacer.

-¿Cómo es para una jugadora tener a la Marea Roja animando? Además, ahora es una de sus favoritas… ¿Nota que ese cariño ha ido creciendo?

-Es muy bonito, la afición es increíble. Pero durante los partidos estoy muy concentrada e intento no escuchar mucho. A veces metes una canasta importante y la energía del pabellón es una locura. Sí, supongo que ahora estoy jugando mejor y por eso la gente me quiere más (ríe).

-Firmó solo un contrato de un año con el Casademont. ¿Le gustaría seguir en Zaragoza la próxima temporada?

-Sí, me gustaría, pero no sé qué pasará. Yo estoy a gusto aquí, estamos ganando. La temporada ha tenido altibajos, pero ahora estamos en un gran momento. Creo que hace unos meses no habríamos pensado que estaríamos así.

-¿Ha hablado con el club al respecto de una posible renovación?

-Yo le he dicho a mi agente lo que siento y lo que pienso. Ya veremos.