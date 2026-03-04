La selección española convoca para el 3x3 Champions Cup a Helena Oma, jugadora del Casademont Zaragoza

La selección española de baloncesto ha anunciado este miércoles la convocatoria para el 3x3 Champions Cup que se disputará en Bangkok del 13 al 15 de marzo. En la lista aparece Helena Oma como única jugadora del Casademont Zaragoza que, junto a otras 11 deportistas, preparará en la capital aragonesa el torneo.

La lista completa de España incluye a un total de 12 jugadoras: Txell Alarcón, Gracia Alonso de Armiño, Juana Camilión, Claudia Contell, Vega Gimeno, Carolina Guerrero, Noa Morro, Cecilia Muhate, Helena Oma, Alba Prieto, Maria Roters, Sandra Ygueravide.

El combinado nacional defenderá la plata obtenida el año pasado en la competición celebrada también en la capital de Tailandia. La concentración, que culminará con el viaje a mediados de marzo, empezará este mismo sábado, 7 de marzo, en Zaragoza.

En este sentido, el Casademont Zaragoza sufrirá un auténtico éxodo de jugadoras durante el parón por los compromisos de los combinados nacionales. Durante este tiempo, el técnico del conjunto aragonés tendrá que empezar a preparar la Copa de la Reina con un grupo reducido de efectivas. "Me quedo aquí con 4 o 5 jugadoras. Mariona va con España, Merritt con Macedonia, Vori con República Checa, Aminata con Francia...", ha enumerado Carlos Cantero en la previa del partido de este viernes ante el Uni Girona.

Aun así, lo único que inquieta al técnico rojillo es el desgaste que puedan suponer los desplazamientos largos de algunas jugadoras. "Me preocupa más el viaje a China de Vori y el viaje a Puerto Rico de España, porque la Copa de la Reina está muy cerca y siempre me gusta dar descanso cuando vienen, pero entienden que el calendario es muy ajustado", ha añadido.