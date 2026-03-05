Veronika Vorackova renueva con el Casademont Zaragoza

Veronika Vorackova continuará en el Casademont Zaragoza una temporada más. Así lo ha anunciado este jueves el club aragonés, cuatro días después de hacer lo propio con otro de los pilares del equipo, Merritt Hempe. De esta forma el Casademont se asegura la continuidad de buena parte de la plantilla más talentosa con la que ha contado en su corta pero intensa historia en la competición femenina.

Elegancia, compromiso y carácter competitivo seguirán vistiendo de rojo en el Príncipe Felipe", anuncia la entidad aragonesa, destacando la "capacidad de adaptación" y la "personalidad competitiva" de la exterior checa en el que está siendo su primer año lejos de su país. Vorackova dejó el USK Praga el pasado verano tras proclamarse campeona de Europa precisamente en Zaragoza y se comprometió por una temporada con el Casademont.

Tras un lógico proceso de adaptación, Vorackova ha ido de menos a más tanto en su rendimiento como en su presencia y peso en el equipo. "Desde el primer día, la exterior ha aportado equilibrio, lectura de juego y una inteligencia táctica que la han convertido en una pieza muy valiosa dentro de la rotación. Su impacto va mucho más allá de las estadísticas. Voráčková representa a la perfección el perfil de jugadora de equipo: silenciosa, constante y siempre al servicio del grupo", señala el Casademont.

En la Liga Femenina Endesa Vorackova ha participaco en 23 partidos de la fase regular con 20 minutos de media en los que ha sumado 6,6 puntos, 2,7 rebotes y 2,7 asistencias para 8,2 de valoración. En la Supercopa subió sus promedios a 7,5 puntos y 3,5 asistencias para 10 de valoración. En la Euroliga han sido hasta la fecha 16 partidos con 5,7 puntos, 2,4 rebotes, 2,8 asistencias y 7,6 de valoración.

"Su continuidad refuerza la apuesta del club por construir un bloque unido, competitivo y comprometido, donde cada jugadora aporta valor desde su rol. Casademont Zaragoza seguirá contando con una jugadora muy de equipo la próxima temporada", concluye la entidad. Vorackova es la segunda jugadora que renueva su compromiso hasta 2027 después de que hace apenas cuatro días lo hiciera Merritt Hempe.

Además, el club cuenta con Mariona Ortiz, Helena Oma, Carla Leite, Nerea Hermosa y Aminata Gueye, por lo que ya son siete las jugadoras con contrato en vigor para el próximo curso. En la actualidad concluyen su vinculación en junio Laia Flores, Helena Pueyo, Stephanie Mawuli, Nadia Fingall y Ornella Bankolé, así como el entrenador Carlos Cantero.