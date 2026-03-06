Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BALONCESTO

Aday Mara, decisivo en otra victoria para un récord de Michigan

El zaragozano fue clave en el tramo final para superar a Iowa por 71-68 y su equipo termina invicto fuera de casa por primera vez en su historia

Aday Mara, durante un partido con Michigan.

Aday Mara, durante un partido con Michigan. / SERVICIO ESPECIAL

Raquel Machín

Zaragoza

Aday Mara y Michigan siguen imparables en la NCAA. Tras asegurarse el primer título del curso, el Big Ten, la universidad situada en Ann Arbor continúa ganando y sumando récords. Tras imponerse por 71-68 a Iowa, Michigan consigue terminar la temporada como invicto fuera de casa, algo que no sucedía en la competición desde 1976 y que este centro universitario no había logrado jamás.

Y el pívot zaragozano ha vuelto a ser decisivo. No solo por sus 14 puntos (con 7/10 en tiros de campo) y 8 rebotes sino, sobre todo, por los cuatro puntos logrados en los dos últimos minutos de un choque tan igualado. Aday ha completado sus estadísticas con 3 asistencias y otros tantos tapones.

El partido fue muy igualado, con hasta catorce cambios de liderazgo en el marcador y ocho empates a lo largo del partido. Un par de ellos en los instantes finales, deshechos por Aday Mara. Cuando Michigan parecía haber tomado la delantera definitiva, un parcial de Iowa de 11-1 le permitió empatar a 64 con 1.57 en el crono.

Unas tablas que rompió Aday Mara 35 segundos después y con la bocina sonando. Quedaban 52 segundos de partido y Iowa volvió a empatar a 66, pidiendo un tiempo muerto. A la vuelta, Cadeau volvió a encontrar a Aday Mara en un alley-oop para volver a deshacer el empate y poner a Michigan por delante 68-66. El conjunto de Mara supo aguantar hasta el final con una última defensa clave para llevarse el triunfo.

Los Wolverines cerrarán su temporada regular con un partido entre los 10 mejores contra Michigan State el domingo 8 de marzo en el Crisler Center.  Michigan ha permanecido invicto fuera de casa por primera vez en la historia de la universidad y es el primer equipo de Big Ten desde Indiana en la temporada 1975-76 en lograrlo, además de ser el primer equipo en la historia en tener un récord de 10-0 como visitante en el Big Ten.

Con los ocho rebotes de esta madrugada, Mara (207) se une a Johnson (222) y Lendeborg (219) con más de 200 rebotes en la temporada. Esta es la primera vez que tres Wolverines alcanzan este hito desde Robert Traylor (357), Maceo Baston (227) y Jerod Ward (206) en la temporada 1997-98.

