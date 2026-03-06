Casademont Zaragoza
Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Se ha visto un partido precioso"
El técnico ha valorado el triunfo del equipo aragonés ante el Girona
Enormemente satisfecho se mostró Carlos Cantero tras la victoria del Casademont Zaragoza en Fontajau en un duelo entre los dos mejores equipos de la Liga Femenina Endesa y que, para el madrileño, no ha defraudado. "Ha sido un partido muy serio. Hemos jugado muy concentradas desde el inicio y quiero resaltar eso. Hemos tenido momentos de muy muy buen baloncesto y se ha visto un partido precioso", comenzó la rueda de prensa posterior al choque.
Entrando más en detalle, el entrenador apuntó que fue "una primera parte con anotaciones muy altas y en parte me preocupaba por el talento que tiene Girona en ataque y sus porcentajes. No me preocupaba el tema físico, que ahí con las rotaciones podíamos superarles, pero sí que me preocupaba un partido a tantos puntos. Tienen jugadoras de un talento tremendo cuando se ponen a jugar y en el último cuarto han tirado de orgullo anotando tiros increíbles. Al final un toma y daca y hemos logrado superarles con ese gran triple de Fingall. Estoy muy contento con el partido que hemos hecho", analizó el del Casademont.
Fue un día con muchos nombres propios, pero Cantero habló de su capitana, Mariona Ortiz. "Queríamos aislarlas en situaciones de 2x2 y llevarlas a otras en las que podíamos ayudar un poco más. Mariona ha hecho un partido tremendo y no es fácil para ella un partido como hoy con una base como Clara, que se conocen muy bien y tiene mucho físico. Lo que ha hecho hoy ha requerido experiencia, temple y se ha notado mucho cuando ha estado en pista hoy", subrayó.
