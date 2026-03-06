Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Coches ZaragozaOposiciones ZaragozaLluvia ZaragozaGrupo Cobarcho8M ZaragozaLa Revuelta
instagramlinkedin

Casademont Zaragoza

El Casademont U22 logra un triunfo muy importante ante el CB Canarias (86-83)

Los de Serna siguen en el tercer puesto de la clasificación

Lukic, durante un duelo del U22

Lukic, durante un duelo del U22 / alejandro.ms

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Casademont Zaragoza U22 sumó un triunfo muy importante y de mucho esfuerzo en el Siglo XXI, imponiéndose por 86-83 a Fundación CB Canarias, en un partido marcado por la intensidad y la emoción hasta el último segundo.

El arranque del partido fue muy igualado, pero Casademont logró imponerse en el marcador al descanso gracias a su capacidad para controlar los momentos clave del choque. En la segunda parte, el conjunto rojillo mantuvo la concentración pese a que Fundación CB Canarias recortó distancias, reflejando un duelo muy disputado, pero los de Jorge Serna no bajaron los brazos y ofrecieron una gran defensa y acierto en los momentos decisivos.

Noticias relacionadas y más

El Casademont Zaragoza sumó una victoria muy importante, que refuerza su posición entre los tres primeros de la clasificación gracias a su trabajo, actitud y compromiso, sobre todo, en el Siglo XXI, donde continúa invicto en esta segunda fase de la nueva competición. El siguiente encuentro será a domicilio ante el Gran Canaria el próximo viernes 13 de marzo a las 21:00 horas.

TEMAS

  1. El Ibercaja Estadio del Real Zaragoza, un caso de estudio que llega al Johan Cruyyf Institute de Barcelona: 'Supone un cambio de paradigma en España
  2. Primera convocatoria de David Navarro como entrenador del Real Zaragoza: El Yamiq se cae de la lista contra el Cádiz
  3. La afición del Real Zaragoza vuelve a mostrar su rechazo a los rectores del club en la fachada principal de las oficinas
  4. Paso decisivo para la construcción del puente que unirá Valdefierro y el Distrito Sur por el Canal Imperial: costará 3,5 millones de euros
  5. Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si han pasado menos de 12 horas desde que saliste del trabajo, no pueden obligarte a volver
  6. Veronika Vorackova renueva con el Casademont Zaragoza
  7. Entrevista con Veronika Vorackova, jugadora del Casademont Zaragoza: 'Mariona Ortiz fue muy importante para mi fichaje
  8. David Navarro conoce el camino, el precedente que invita al optimismo

Late el corazón: la crónica del Cádiz-Real Zaragoza (0-1)

Late el corazón: la crónica del Cádiz-Real Zaragoza (0-1)

Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Se ha visto un partido precioso"

Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Se ha visto un partido precioso"

Rober, el rey león: las puntuaciones del Cádiz-Real Zaragoza

Rober, el rey león: las puntuaciones del Cádiz-Real Zaragoza

Kenan Kodro: "Por supuesto que no estábamos muertos y lo demostramos"

Kenan Kodro: "Por supuesto que no estábamos muertos y lo demostramos"

El Casademont U22 logra un triunfo muy importante ante el CB Canarias (86-83)

El Casademont U22 logra un triunfo muy importante ante el CB Canarias (86-83)

Hugo Pinilla: "Mi madre estará muy orgullosa"

Hugo Pinilla: "Mi madre estará muy orgullosa"

David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "El león ha vuelto a rugir y tiene que seguir esa línea"

David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "El león ha vuelto a rugir y tiene que seguir esa línea"

La jornada 27 de LaLiga EA Sports, en imágenes

La jornada 27 de LaLiga EA Sports, en imágenes
Tracking Pixel Contents