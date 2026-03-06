Casademont Zaragoza
El Casademont U22 logra un triunfo muy importante ante el CB Canarias (86-83)
Los de Serna siguen en el tercer puesto de la clasificación
El Casademont Zaragoza U22 sumó un triunfo muy importante y de mucho esfuerzo en el Siglo XXI, imponiéndose por 86-83 a Fundación CB Canarias, en un partido marcado por la intensidad y la emoción hasta el último segundo.
El arranque del partido fue muy igualado, pero Casademont logró imponerse en el marcador al descanso gracias a su capacidad para controlar los momentos clave del choque. En la segunda parte, el conjunto rojillo mantuvo la concentración pese a que Fundación CB Canarias recortó distancias, reflejando un duelo muy disputado, pero los de Jorge Serna no bajaron los brazos y ofrecieron una gran defensa y acierto en los momentos decisivos.
El Casademont Zaragoza sumó una victoria muy importante, que refuerza su posición entre los tres primeros de la clasificación gracias a su trabajo, actitud y compromiso, sobre todo, en el Siglo XXI, donde continúa invicto en esta segunda fase de la nueva competición. El siguiente encuentro será a domicilio ante el Gran Canaria el próximo viernes 13 de marzo a las 21:00 horas.
