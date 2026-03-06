El Casademont Zaragoza U22 recibe al Fundación CB Canarias en un duelo directo por el tercer puesto

El Casademont Zaragoza U22 recibe esta tarde, a las 20:30, horas en el pabellón Siglo XXI al Fundación CB Canarias en la octava jornada de la Segunda Fase de la Liga U. El conjunto rojillo afronta una cita determinante contra un rival directo en la clasificación para afianzarse en el tercer puesto del grupo A. Los de Jorge Serna ansían entrar en un top 3 que les daría acceso a la Final Six de la competición, prevista para el próximo mes de mayo.

El Casademont atraviesa un momento dulce, impulsado por su última victoria como local. La semana pasada, el conjunto rojillo se impuso por 7 puntos al Baxi Manresa (76-69) e hizo mejores las buenas sensaciones mostradas en el partido anterior, en la jornada adelantada contra el Real Madrid (78-60), donde el Casademont U22 perdió por 18 puntos pero se mantuvo dentro del enfrentamiento y con opciones de rascar una victoria durante los tres primeros cuartos.

En este sentido, el Siglo XXI se ha convertido en un auténtico fortín esta temporada y ya empieza a ser sinónimo de victoria para los jóvenes aragoneses cuando les ampara un recinto donde el equipo se mantiene invicto y ya logró imponerse al conjunto canario hace varias semanas.

Enfrente estará un Fundación CB Canarias que llega a la capital aragonesa tras dos derrotas consecutivas. Pese a ello, el equipo tinerfeño ocupa la cuarta posición en la clasificación y está a solo un triunfo de distancia de los rojillos, lo que añade todavía más trascendencia a un duelo directo en la lucha por acabar en los puestos de privilegio.

Con ambos equipos separados por un margen mínimo, el encuentro en el Siglo XXI se presenta como una oportunidad inmejorable para que Casademont dé un paso firme hacia la Final Six y refuerce su candidatura entre los mejores del grupo.