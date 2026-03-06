En Directo
Casademont Zaragoza
El duelo en la cumbre Girona-Casademont Zaragoza, en directo: ¿quién se quedará el liderato?
Sigue con nosotros el decisivo choque de Liga entre catalanas y aragonesas en Fontajau
Podría parecer una nueva jornada, pero para nada es una más. El Casademont Zaragoza vuelve del parón internacional con el partido más importante de lo que queda de fase regular. El Girona y Fontajau parece el último gran obstáculo para que el equipo aragonés pueda quedar por primera vez en el primer puesto de la Liga Femenina Endesa, con todas las ventajas que ello conlleva. No será nada fácil en un encuentro entre dos conjuntos clasificados para la Final Six de la Euroliga y que están siendo, con mucha diferencia, los mejores en España. Sigue con nosotros el encuentro en directo:
Triple Jocyte
Y 2+1 de Gueye. Casaaaademoooont. 49-65. Momento de partido
Canastóon de Laia Flores sobre la bocina
Dos muy buenas acciones de Gueye ponen el 49-61. Qué bien ha aguantado el tipo el Casademont
Triiiiiipleee Vorackovaaa. La Virgeeen la checaaa. +10. Todavía 15 minutos de baloncesto en Fontajau
Vuelve a anotar la checa, que da aire de nuevo. 47-54. Qué duro va a ser esto
Sigue haciendo daño Coulibaly. Anota ahora Vorackova
2+1 de Koulibaly, que pone a las suyas a solo cinco. 45-50
Tripleee de Pueyo, aunque el Girona ha empezado haciendo daño por dentro. 42-50
Con 38-47 llega el descanso en Fontajau. La renta es buena, pero habrá que defenderla con uñas y dientes porque el Girona ha demostrado por momento de lo que es capaz
