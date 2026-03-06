El duelo en la cumbre Girona-Casademont Zaragoza, en directo: ¿quién se quedará el liderato?

Podría parecer una nueva jornada, pero para nada es una más. El Casademont Zaragoza vuelve del parón internacional con el partido más importante de lo que queda de fase regular. El Girona y Fontajau parece el último gran obstáculo para que el equipo aragonés pueda quedar por primera vez en el primer puesto de la Liga Femenina Endesa, con todas las ventajas que ello conlleva. No será nada fácil en un encuentro entre dos conjuntos clasificados para la Final Six de la Euroliga y que están siendo, con mucha diferencia, los mejores en España. Sigue con nosotros el encuentro en directo:

Triple Jocyte

Y 2+1 de Gueye. Casaaaademoooont. 49-65. Momento de partido

Canastóon de Laia Flores sobre la bocina

Dos muy buenas acciones de Gueye ponen el 49-61. Qué bien ha aguantado el tipo el Casademont

Triiiiiipleee Vorackovaaa. La Virgeeen la checaaa. +10. Todavía 15 minutos de baloncesto en Fontajau

Vuelve a anotar la checa, que da aire de nuevo. 47-54. Qué duro va a ser esto

Sigue haciendo daño Coulibaly. Anota ahora Vorackova

2+1 de Koulibaly, que pone a las suyas a solo cinco. 45-50

Tripleee de Pueyo, aunque el Girona ha empezado haciendo daño por dentro. 42-50