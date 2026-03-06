Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El duelo en la cumbre Girona-Casademont Zaragoza, en directo: ¿quién se quedará el liderato?

Sigue con nosotros el decisivo choque de Liga entre catalanas y aragonesas en Fontajau

Leite, tratando de buscar la canasta ante la defensa de Holm

Leite, tratando de buscar la canasta ante la defensa de Holm / Casademont Zaragoza

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Podría parecer una nueva jornada, pero para nada es una más. El Casademont Zaragoza vuelve del parón internacional con el partido más importante de lo que queda de fase regular. El Girona y Fontajau parece el último gran obstáculo para que el equipo aragonés pueda quedar por primera vez en el primer puesto de la Liga Femenina Endesa, con todas las ventajas que ello conlleva. No será nada fácil en un encuentro entre dos conjuntos clasificados para la Final Six de la Euroliga y que están siendo, con mucha diferencia, los mejores en España. Sigue con nosotros el encuentro en directo:

El duelo en la cumbre Girona-Casademont Zaragoza, en directo: ¿quién se quedará el liderato?

