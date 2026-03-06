Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: "Lo pasado, pasado está"

Han sido muchos días trabajo, pero ahora es el momento de mostrar los resultados. Y lo que ha visto de los jugadores a Joan Plaza le gusta, aunque de nada servirá si no se traslada a la pista. En ese mensaje ha incidido el nuevo técnico del Casademont Zaragoza en la rueda de prensa previa antes del duelo en Andorra. "Estamos contentos con lo que hemos hecho. Era necesario cambiar algunos parámetros en términos de defensa, de correr y de esfuerzo", comenzó el catalán.

Para su debut, Plaza podrá contar con todos los internacionales que han llegado de las convocatorias con sus selecciones. "Han llegado todos bien, han aguantado un ritmo alto y están preparados para todo", señaló un entrenador que pide ahora hechos al vestuario: "En los entrenamientos hemos trabajado con un nivel físico alto, con mucha intensidad y cero quejas, pero eso hay que demostrarlo. Si nos ganan por talento, chapeau, pero que no haya duda de que nos hemos vaciado".

Será un partido especial para el técnico por su reciente pasado en el Principado, aunque quiso restarle importancia. "Me centro en nosotros, ellos habrán cambiado cosas. Lo que quiero es que Casademont sea un equipo que imponga su ritmo en la pista. Eso es lo idílico. Necesitamos más de diez días para conseguirlo, pero ese es el camino", dijo.

También quiso Plaza quitarle dramatismo a un partido entre dos equipos de la zona baja. "Es un partido importante, pero no definitivo. Tenemos que liberar al jugador de esa ansiedad para que vuelva a tener buenas sensaciones", subrayó. "Ellos jugarán con el cuchillo en los dientes, apretarán desde el inicio, pero no nos puede sorprender. Tenemos que saber esperar nuestro momento, no regalar balones, no tomar tiros desafortunados y jugar colectivamente. Si hacemos eso, podremos competir y llegar al final con opciones de ganar", analizó el técnico del Casademont.

El entrenador acabó con un mensaje de optimismo y unión de cara al futuro. "Lo pasado, pasado está.Tenemos que incentivar a la afición demostrando que competimos, que vamos todos y que sabemos lo que representa el baloncesto de Zaragoza