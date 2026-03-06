Casademont Zaragoza
Las notas del Uni-Girona Casademont Zaragoza: Nadia Fingall y... ¡Bingo!
Mariona reparte 11 asistencias y Pueyo es la más valorada en otra victoria para el recuerdo del equipo aragonés
Fingall | 9 |
Letal. Coronó su gran partido con un triple que tardará mucho en olvidar.
Mariona | 8 |
Repartidora. 11 asistencias que hacen que se le perdone algún fallo más de la cuenta.
Leite | 4 |
Mal. No debe estar bien físicamente porque se fue sin anotar y -5 de valoración.
Flores | 7 |
Ofensiva. Hizo 9 puntos en su versión más ofensiva. Bien también atrás.
Pueyo | 9 |
Tremenda. La más valorada. Metió todo lo que tiró menos un libre, reboteó, robó balones...Genial.
Oma | - |
Equipo. La catalana no tuvo la oportunidad de saltar a la pista de Fontajau.
Vorackova | 8 |
Lanzada. La checa se está gustando y celebró su renovación por todo lo alto.
Bankolé | 5 |
Errática. La francesa jugó poco y tampoco mereció mucho más.
Mawuli | 5 |
Floja. Poquito protagonismo de la japonesa en un duelo en el que no brilló.
Hempe | 6 |
Activa. De más a menos, su inicio de partido le dio alas al equipo aragonés.
Gueye | 5 |
Dos caras. Estaba haciendo un gran partido hasta que colapsó al final con errores de juventud.
Hermosa | - |
Banquillo. La vitoriana no tuvo minutos y vio el triunfo desde el banquillo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ibercaja Estadio del Real Zaragoza, un caso de estudio que llega al Johan Cruyyf Institute de Barcelona: 'Supone un cambio de paradigma en España
- Primera convocatoria de David Navarro como entrenador del Real Zaragoza: El Yamiq se cae de la lista contra el Cádiz
- La afición del Real Zaragoza vuelve a mostrar su rechazo a los rectores del club en la fachada principal de las oficinas
- Paso decisivo para la construcción del puente que unirá Valdefierro y el Distrito Sur por el Canal Imperial: costará 3,5 millones de euros
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si han pasado menos de 12 horas desde que saliste del trabajo, no pueden obligarte a volver
- Veronika Vorackova renueva con el Casademont Zaragoza
- Entrevista con Veronika Vorackova, jugadora del Casademont Zaragoza: 'Mariona Ortiz fue muy importante para mi fichaje
- David Navarro conoce el camino, el precedente que invita al optimismo