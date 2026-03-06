Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Coches ZaragozaOposiciones ZaragozaLluvia ZaragozaGrupo Cobarcho8M ZaragozaLa Revuelta
instagramlinkedin

Casademont Zaragoza

Las notas del Uni-Girona Casademont Zaragoza: Nadia Fingall y... ¡Bingo!

Mariona reparte 11 asistencias y Pueyo es la más valorada en otra victoria para el recuerdo del equipo aragonés

Fingall, dando un pase durante el encuentro en Fontajau

Fingall, dando un pase durante el encuentro en Fontajau / FEB

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Fingall | 9 |

Letal. Coronó su gran partido con un triple que tardará mucho en olvidar.

Mariona | 8 |

Repartidora. 11 asistencias que hacen que se le perdone algún fallo más de la cuenta.

Leite | 4 |

Mal. No debe estar bien físicamente porque se fue sin anotar y -5 de valoración.

Flores | 7 |

Ofensiva. Hizo 9 puntos en su versión más ofensiva. Bien también atrás.

Pueyo | 9 |

Tremenda. La más valorada. Metió todo lo que tiró menos un libre, reboteó, robó balones...Genial.

Oma | - |

Equipo. La catalana no tuvo la oportunidad de saltar a la pista de Fontajau.

Vorackova | 8 |

Lanzada. La checa se está gustando y celebró su renovación por todo lo alto.

Bankolé | 5 |

Errática. La francesa jugó poco y tampoco mereció mucho más.

Mawuli | 5 |

Floja. Poquito protagonismo de la japonesa en un duelo en el que no brilló.

Hempe | 6 |

Activa. De más a menos, su inicio de partido le dio alas al equipo aragonés.

Gueye | 5 |

Dos caras. Estaba haciendo un gran partido hasta que colapsó al final con errores de juventud.

Hermosa | - |

Noticias relacionadas y más

Banquillo. La vitoriana no tuvo minutos y vio el triunfo desde el banquillo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ibercaja Estadio del Real Zaragoza, un caso de estudio que llega al Johan Cruyyf Institute de Barcelona: 'Supone un cambio de paradigma en España
  2. Primera convocatoria de David Navarro como entrenador del Real Zaragoza: El Yamiq se cae de la lista contra el Cádiz
  3. La afición del Real Zaragoza vuelve a mostrar su rechazo a los rectores del club en la fachada principal de las oficinas
  4. Paso decisivo para la construcción del puente que unirá Valdefierro y el Distrito Sur por el Canal Imperial: costará 3,5 millones de euros
  5. Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si han pasado menos de 12 horas desde que saliste del trabajo, no pueden obligarte a volver
  6. Veronika Vorackova renueva con el Casademont Zaragoza
  7. Entrevista con Veronika Vorackova, jugadora del Casademont Zaragoza: 'Mariona Ortiz fue muy importante para mi fichaje
  8. David Navarro conoce el camino, el precedente que invita al optimismo

Late el corazón: la crónica del Cádiz-Real Zaragoza (0-1)

Late el corazón: la crónica del Cádiz-Real Zaragoza (0-1)

Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Se ha visto un partido precioso"

Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Se ha visto un partido precioso"

Rober, el rey león: las puntuaciones del Cádiz-Real Zaragoza

Rober, el rey león: las puntuaciones del Cádiz-Real Zaragoza

Kenan Kodro: "Por supuesto que no estábamos muertos y lo demostramos"

Kenan Kodro: "Por supuesto que no estábamos muertos y lo demostramos"

El Casademont U22 logra un triunfo muy importante ante el CB Canarias (86-83)

El Casademont U22 logra un triunfo muy importante ante el CB Canarias (86-83)

Hugo Pinilla: "Mi madre estará muy orgullosa"

Hugo Pinilla: "Mi madre estará muy orgullosa"

David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "El león ha vuelto a rugir y tiene que seguir esa línea"

David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "El león ha vuelto a rugir y tiene que seguir esa línea"

La jornada 27 de LaLiga EA Sports, en imágenes

La jornada 27 de LaLiga EA Sports, en imágenes
Tracking Pixel Contents