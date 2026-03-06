Las notas del Uni-Girona Casademont Zaragoza: Nadia Fingall y... ¡Bingo!

Fingall | 9 |

Letal. Coronó su gran partido con un triple que tardará mucho en olvidar.

Mariona | 8 |

Repartidora. 11 asistencias que hacen que se le perdone algún fallo más de la cuenta.

Leite | 4 |

Mal. No debe estar bien físicamente porque se fue sin anotar y -5 de valoración.

Flores | 7 |

Ofensiva. Hizo 9 puntos en su versión más ofensiva. Bien también atrás.

Pueyo | 9 |

Tremenda. La más valorada. Metió todo lo que tiró menos un libre, reboteó, robó balones...Genial.

Oma | - |

Equipo. La catalana no tuvo la oportunidad de saltar a la pista de Fontajau.

Vorackova | 8 |

Lanzada. La checa se está gustando y celebró su renovación por todo lo alto.

Bankolé | 5 |

Errática. La francesa jugó poco y tampoco mereció mucho más.

Mawuli | 5 |

Floja. Poquito protagonismo de la japonesa en un duelo en el que no brilló.

Hempe | 6 |

Activa. De más a menos, su inicio de partido le dio alas al equipo aragonés.

Gueye | 5 |

Dos caras. Estaba haciendo un gran partido hasta que colapsó al final con errores de juventud.

Hermosa | - |

Banquillo. La vitoriana no tuvo minutos y vio el triunfo desde el banquillo.