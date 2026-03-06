La previa del Uni Girona-Casademont Zaragoza: comienza el esprint final

El Casademont Zaragoza ha cumplido con todas sus responsabilidades esta temporada. Cuando tenía que medirse a rivales temibles, ha salido a la pista sin miedo y ha competido de tú a tú. Cuando se trataba de remontar una eliminatoria, lo ha hecho incluso con una abultada desventaja que presagiaba lo peor. Y, cuando tocaba ganar finales, se ha vuelto a casa con el trofeo bajo el brazo. Todo ello, firmando siempre cada gran victoria con un aroma a heroicidad. Sin embargo, ahora, nada de eso es garantía de éxito.

La Liga regular es una competición singular. No es un torneo en el que sirva darlo todo en una noche épica. Es, más bien, «una carrera de fondo», tal y como la describió Carlos Cantero en la previa del choque de esta tarde. El técnico rojillo es consciente de que, después de todos los esfuerzos realizados en las distintas competiciones que abarca el Casademont, es ahora el momento de no perder el foco y mantener el tipo para acometer el último tramo de la temporada. Un esprint final que empieza, sin lugar a dudas, esta misma tarde.

El conjunto rojillo visita a las 20.00 horas al Uni Girona en la vigesimocuarta jornada de Liga Femenina Endesa. No obstante, no se trata de un contrincante más en un largo calendario, sino del rival con el que las aragonesas comparten el liderato de la clasificación. El que salga victorioso esta noche se colgará la medalla de líder en solitario, que, a falta de tan solo seis jornadas más hasta el final del campeonato, podía ser mucho más que un escenario circunstancial.

Las jugadoras del Casademont Zaragoza beben agua antes del partido ante el Praga en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Pero no solo el entrenador es conocedor de la trascendencia del partido de hoy, también el vestuario está dispuesto a echar los restos sobre la cancha. El conjunto rojillo necesita ahora a todas sus jugadoras remando en la misma dirección. Por ello, uno de los pilares de este Casademont, Carla Leite, ha hecho lo posible por estar disponible para el viaje a Girona. La francesa fue baja para el choque de la jornada pasada ante el IDK Euskotren y tuvo que quedarse fuera de la lista para el viaje a Guipúzcoa, algo que sin duda el equipo notó a pesar de regresar a la capital aragonesa con la victoria bajo el brazo.

Cogió en su lugar el testigo anotador otra jugadora francesa, Aminata Gueye. Además, la pívot no quiso desgastarse en la primera mitad del encuentro y se guardó para el tercer cuarto 22 de los 25 puntos que anotó en el partido. Así, no son pocas las pruebas de que el momento del grupo es inmejorable en muchos sentidos.

Mariona Ortiz tira a canasta durante una sesión de entrenamiento en el Príncipe Felipe. / PABLO IBÁÑEZ

Aun así, está enfrente un Uni Girona que no llega en peor momento. Las catalanas vienen realizando una gran campaña, con muchas similitudes a la del Casademont. Clasificadas también para la Final Six de la Euroliga en abril y para la Copa de la Reina este mes de marzo, las de Roberto Íñiguez comparten sitio en la parte más alta de la clasificación en Liga con el conjunto aragonés y un mismo balance de 20 victorias y 3 derrotas.

De igual manera, la dinámica que atraviesan demuestra que son un claro candidato al título. En esta segunda vuelta, el Girona ha perdido tan solo un partido de los 8 que ha disputado y viene, además, de derrotar por un contundente marcador de 102-70 al Gernika Bizkaia, un conjunto que ganó el partido de ida tanto al Casademont como al equipo catalán. En este sentido, la anotación es el gran argumento del rival del conjunto rojillo, que, con un balance positivo de 260 puntos, se queda atrás en comparación al +378 del Girona.

El cruce directo, en cambio, cae por ahora del lado de las aragonesas. En la primera vuelta, las de Cantero vencieron al Girona (77-72), por lo que un triunfo sellaría su ventaja en caso de empate a victorias a final de curso. Por ello, la Liga es una carrera de fondo en la que el Casademont puede dar hoy un paso definitivo hacia la meta.