El Andorra-Casademont Zaragoza, en directo: debutan Joan Plaza y Wright-Foreman

Sigue con nosotros el encuentro en el Principado en el regreso de la ACB tras el parón internacional

Joan Plaza, en el Príncipe Felipe

Joan Plaza, en el Príncipe Felipe / MIGUEL ANGEL GRACIA

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Vuelve el Casademont Zaragoza a la competición y a la ACB después de las tres semanas de parón internacional. Y lo hace en el Principado en un encuentro repleto de alicientes como va a ser el debut de Joan Plaza en su banquillo y ante el Andorra, su exequipo, además del de Wright-Foreman, el último en llegar. Un duelo de necesitados en el que el Casademont necesita vencer para alejar fantasmas y, de paso, del descenso. Sigue con nosotros el minuto a minuto del atractivo partido:

