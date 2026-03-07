El Andorra-Casademont Zaragoza, en directo: debutan Joan Plaza y Wright-Foreman

Vuelve el Casademont Zaragoza a la competición y a la ACB después de las tres semanas de parón internacional. Y lo hace en el Principado en un encuentro repleto de alicientes como va a ser el debut de Joan Plaza en su banquillo y ante el Andorra, su exequipo, además del de Wright-Foreman, el último en llegar. Un duelo de necesitados en el que el Casademont necesita vencer para alejar fantasmas y, de paso, del descenso. Sigue con nosotros el minuto a minuto del atractivo partido:

2+1 de Foreeeeman para dar algo de luz. 71-64. 1 minuto para el final del tercer cuarto

Ya es +10

Triple de Pons, que pone la máxima para el Andorra. Tiempo muerto de Plaza

Canasta de Foreman y triple de Best. 66-61. 4 para el final del tercer cuarto

Muchos tiros libres ahora en ambas canastas. 63-59

Triple de Kuric que contesta con una canasta Yusta. Toma y daca ahora

Joaquíiiin. Aparece por primera vez. 2+1. 57-55

Vaya canasta de Mckoy sobre la bocina. +5 Andorra

Triiiiple de Yusta. Su cuarto. Ya lleva 19 puntos. 53-52