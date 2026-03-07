Una exjugadora del Casademont Zaragoza sorprende con sus declaraciones sobre su paso por el baloncesto español: "Ser portuguesa en España no es fácil"

El Casademont Zaragoza está inmerso en un sueño del que no quiere despertar. El equipo de Carlos Cantero ha logrado clasificarse para la final Six de la Euroliga que se disputará a mediados de abril en Zaragoza, es líder de Liga Femenina Endesa tras derrotar al Girona, logró con creces el billete para la Copa de la Reina y ya fue campeón de la Supercopa de España en Huesca.

Hasta llegar al mejor momento de su historia, el club ha tenido que ir picando piedra a lo largo de los últimos años y muchas son las jugadoras que han pasado por el Príncipe Felipe. La afición del Casademont, pieza fundamental en el éxito del equipo, recordará el nombre de cada una de las jugadoras que han ayudado de una forma u otra a asentar un proyecto que parece no tener límite en el baloncesto femenino español y europeo.

La afición del Casademont Zaragoza durante un partido de esta temporada / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Todo el mundo se acuerda de las exhibiciones recientes de Mariona Ortiz, Vega Gimeno, Leo Fiebich o Markeisha Gatling, que son las jugadoras a las que la afición más cariño les guarda. El primer éxito del proyecto del Casademont Zaragoza Femenino llegó en la temporada 21-22 cuando logró acabar quinto en la tabla clasificándose por primera vez al playoff por el título. El Cadí La Seu acabó con la ilusión de las de Cantero tal como ya había hecho anteriormente en la Copa de la Reina.

En aquella plantilla del Casademont Zaragoza, que logró también ese año el billete para la Eurocup Women, se encontraba la base portuguesa María João Bettencourt, que disputó 20 partidos logrando 86 de valoración. La jugadora, actualmente en el SL Benfica, ha dado una entrevista al diario Récord en el que ha recordado su década en España. "Fue un shock, no sabía ni para lo que iba ni lo que me podía esperar. Fui de Madeira a Madrid, el cambio es enorme. En mi primer equipo había muchas extranjeras y me ayudó mucho. No me arrepiento de nada de mi carrera", afirma en el pódcast 'Dois para um'.

"Tienes que demostrar todos los días que vales para estar jugando allí"

La base confesó que lo más duro de su trayectoria en nuestro país llegó en su primer año tras abandonar el CAB Madeira donde se había formado como jugadora. "Ser portuguesa en España fue de las cosas más duras. Cuando digo portugués, somos el país de al lado, y somos muy parecidos a los españoles, pero están a otro nivel. Los extranjeros tenemos que llegar allí y demostrar todos los días que vales para estar jugando allí".

Bettencourt tiene una larga carrera en España formando parte de siete equipos: CREF, Valencia Basket, La Laguna, Casademont Zaragoza, Jairis, Ensino Lugo y Azul Marino Mallorca Palma. "Tuve suerte en todas las ciudades donde he estado. Valencia fue el sitio que más me marcó por la estructura del club y la ciudad respira deporte. Fue mi primera experiencia grande para llegar a la élite donde están ahora. Me sentí profesional de verdad", afirmó la jugadora portuguesa sobre el club que más le marcó.

Noticias relacionadas

"Fue una carrera bonita, sin títulos, pero eso para mi no es lo importante. Pude competir en una de las mejores ligas del mundo. Es una de las mejores conquistas de mi carrera porque jugué contra las mejores jugadoras de España, Europa y el mundo", concluye María João Bettencourt acerca de su carrera en España. La jugadora volvió esta temporada a su país para vestir la camiseta del Benfica en la recta final de su carrera profesional.