Casademont Zaragoza
Las notas del Andorra-Casademont Zaragoza: a la guerra se va juntos, no por separado
Buen partido de varios jugadores a nivel individual, pero los aragoneses no jugaron como equipo y lo pagaron
Yusta| 8 |
Desesperado. Poco más pudo hacer el capitán, al que se le ve algo ofuscado.
Spissu | 7 |
Clave. Estuvo bien el base y sin su picardía no hubiera habido opciones de triunfo.
Wright-Foreman | 7 |
Solitario. 19 puntos en su debut, pero hizo demasiado la guerra por su cuenta.
Washington | 6 |
Triplista. Similar a Foreman, tres triples, chispazos pero sin continuidad en el juego.
Rodríguez | 5 |
Desaprovechado. Plaza le dio poco tiempo y no pudo brillar como otros días.
Stephens | 4 |
Vistoso. Fuegos de artificio, Mal en la jugada final. Tiene que entrenar todavía más.
González | 4 |
Invisible. Diez minutos en los que, salvo algún rebote, no apareció en la cancha
Robinson | 7 |
Tímido. Con lo acertado que lo hizo cuando tomó protagonismo, debería haberlo hecho más.
Fernández | - |
Pívot. Lo utilizó un pequeño tramo Plaza de ‘5’ en una rotación algo extraña.
Dubljevic | 7 |
Seguro. Su partido fue bueno, bien desde el libre y dejó un gran triple. Sufrió atrás.
Koumadje | 4 |
Perdido. Fue titular, se cargó de faltas y pareció no entender el juego.
Traoré| - |
Canterano. Salió tres minutos en el primer cuarto, pero su aparición fue intrascendente.
