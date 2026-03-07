Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las notas del Andorra-Casademont Zaragoza: a la guerra se va juntos, no por separado

Buen partido de varios jugadores a nivel individual, pero los aragoneses no jugaron como equipo y lo pagaron

Yusta, lanzando un triple durante el partido ante el Andorra

Yusta, lanzando un triple durante el partido ante el Andorra / ACB PHOTO

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Yusta| 8 |

Desesperado. Poco más pudo hacer el capitán, al que se le ve algo ofuscado.

Spissu | 7 |

Clave. Estuvo bien el base y sin su picardía no hubiera habido opciones de triunfo.

Wright-Foreman | 7 |

Solitario. 19 puntos en su debut, pero hizo demasiado la guerra por su cuenta.

Washington | 6 |

Triplista. Similar a Foreman, tres triples, chispazos pero sin continuidad en el juego.

Rodríguez | 5 |

Desaprovechado. Plaza le dio poco tiempo y no pudo brillar como otros días.

Stephens | 4 |

Vistoso. Fuegos de artificio, Mal en la jugada final. Tiene que entrenar todavía más.

González | 4 |

Invisible. Diez minutos en los que, salvo algún rebote, no apareció en la cancha

Robinson | 7 |

Tímido. Con lo acertado que lo hizo cuando tomó protagonismo, debería haberlo hecho más.

Fernández | - |

Pívot. Lo utilizó un pequeño tramo Plaza de ‘5’ en una rotación algo extraña.

Dubljevic | 7 |

Seguro. Su partido fue bueno, bien desde el libre y dejó un gran triple. Sufrió atrás.

Koumadje | 4 |

Perdido. Fue titular, se cargó de faltas y pareció no entender el juego.

Traoré| - |

Canterano. Salió tres minutos en el primer cuarto, pero su aparición fue intrascendente.

