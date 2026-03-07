La previa del Andorra-Casademont Zaragoza: un principado de alicientes

Vuelve el Casademont Zaragoza a la competición después de las tres semanas de parón internacional. Por todo lo que ha pasado en estos días, han podido parecer tres años. Lo que no ha cambiado es la imperiosa necesidad de ganar que tiene el equipo aragonés para que la situación que vive, cada vez más cerca del descenso, no pase de preocupante a crítica.

Con esa intención se decidió desde las oficinas del club poner final a la corta etapa de Jesús Ramírez en el banquillo zaragozano y darle plenos poderes a Joan Plaza, un técnico de sobras contrastado que llega a la capital aragonesa para, de primeras, apagar el fuego que se ha encendido en el Casademont tras una temporada en la que, ya sea por una mala planificación o por mala suerte en forma de lesiones, se han sucedido demasiados acontecimientos y muy pocos han sido buenos.

Se abre una nueva etapa ahora y lo hará el equipo en el Principado de Andorra (20.00 horas) en un duelo entre dos rivales directos por la permanencia. Cosas del destino, Plaza debutará en la que había sido su casa hasta hace escasas semanas, exactamente desde el 26 de enero, cuando el club andorrano decidió prescindir de los servicios del técnico catalán. Será un choque al que, visto lo visto, no le falta ni un aliciente y que puede marcar un punto de inflexión para el equipo que lo gane.

Plaza

A priori, el partido no puede presentarse más atractivo e igualado. Porque el factor local con el que cuenta el Andorra lo debe contrarrestar Joan Plaza. Quién mejor que él para saber dónde buscarle las cosquillas a un equipo que él ha montado. Obviamente, desde que Zan Tabak (segundo de Plaza en varias ocasiones) cogió las riendas habrán modificado muchas cosas, pero es innegable que como el nuevo técnico del Casademont no conoce nadie a esos jugadores.

De hecho, a los que no conoce tanto es a los que ahora dirige, pero deberá hacerlos funcionar desde el primer día porque los zaragozanos deben volver a ganar ya para recuperar la confianza en sí mismos. Se deberá notar desde el primer momento la mano de Plaza aunque será también un día en el que los jugadores importantes del Casademont (Yusta, Robinson, Dubljevic y compañía) para sacar del atolladero a un equipo aragonés en el que se espera el debut de Wright Foreman.

Enfrente estará un Andorra con nombres muy reconocibles, pero que, de ahí la salida del ahora técnico del Casademont, no están siendo regulares como equipo. Jugadores como Evans, Okoye o Pustovyi amenazan con agravar la situación de los zaragozanos. Pero es un nuevo comienzo para el equipo aragonés y hay que agarrarse a la esperanza. «Lo pasado, pasado está», dijo Plaza en la previa. En su mano está que lo que ha sucedido ahora esta temporada quede como un mal recuerdo.