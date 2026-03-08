Siete jugadoras del Casademont Zaragoza ya trabajan con sus selecciones

‘Desbandada’ en el Casademont Zaragoza. La llamada de las diferentes selecciones nacionales hace que el conjunto aragonés se quede prácticamente vacío hasta que regrese la competición el próximo 22 de marzo porque hasta siete jugadoras van a afrontar compromisos internacionales. Miguel Méndez ha llamado a Mariona Ortiz y Helena Pueyo para disputar el Premundial en Puerto Rico y Helena Oma estará con el combinado de 3x3. Además, Francia cuenta con Aminata Gueye, Macedonia con Merritt Hempe, la República Checa con Veronika Vorackova y Japón con Stephanie Mawuli.

La actual subcampeona de Europa debutará el miércoles 11 ante Nueva Zelanda (18.00 hora peninsular) y continuará su participación el jueves 12 frente a Senegal (18.00). El sábado 14 se medirá a Puerto Rico (1.00 hora peninsular del domingo), el domingo 15 jugará contra Italia (21.00) y cerrará la fase el martes 17 ante Estados Unidos (21.00).

Vorackova tendrá que viajar hasta Wuhan, China, donde la República Checa se verá las caras con Mali, Sudán del Sur, Brasil, Bélgica y China. Gueye se quedará en casa, en Lyon-Villeurbane, para enfrentarse a Colombia, Filipinas, Alemania, Corea y Nigeria. Hasta Estambul se desplazará Stephanie Mawuli, ya que Japón ha quedado encuadrado junto a Hungría, Turquía, Argentina, Australia y Canadá. Todas ellas en los diferentes grupos del Premundial.

Mientras, Merritt Hempe disputará tres partidos de clasfiicación para el Eurobasket de 2027. El miércoles 11 jugará en Dinamarca, el sábado 14 en Grecia y el martes 17 en casa frente a Croacia.