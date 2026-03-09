Aday Mara entra en la historia de Michigan con un récord para enmarcar de su universidad

De la mejor manera, récord incluido de la universidad, acabó Michigan la fase regular de la NCAA. El equipo de Aday Mara se impuso en un duelo regional a Michigan State por 90-80 y afrontará con la moral por las nubes el March Mardness, la cita en la que peleará por el gran título, donde partirá como uno de los grandes favoritos.

No pudo brillar el aragonés en este último partido como en otras ocasiones porque Aday se cargó pronto de faltas y vio reducidos sus minutos en pista. Aun así, el pívot dejó muestras de su talento y varias acciones muy comentadas. Mara aportó 4 puntos (1 de 3 en tiros de dos y perfecto desde el tiro libre) y, además, sumó 7 rebotes, 2 asistencias y un tapón para acabar con uno de los mejores +/- de Michigan con +16.

El canterano del Casademont Zaragoza ha vivido una temporada mágica que quiere coronar ahora con el título de la NCAA. Aday Mara ha promediado 11,5 puntos, 6,9 rebotes, 2,4 asistencias y 2,6 tapones en casi 23 minutos en pista y la NBA le sigue de cerca, habiendo subido muchas posiciones en las predicciones del draft, donde con casi con total seguridad será elegido en la primera ronda.

No ha tenido tanta suerte Lucas Langarita, que llegó a Estados Unidos con la temporada ya empezada y una lesión le ha privado de tener más oportunidades. En su último partido con Utah, el aragonés sumó 3 puntos y 4 pérdidas.