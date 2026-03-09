El análisis del debut del último fichaje del Casademont Zaragoza: Wright-Foreman, valentía y puntos garantizados

La surrealista derrota del Casademont Zaragoza en Andorra y el amargo estreno de Joan Plaza en el banquillo del equipo eclipsó el que fue el segundo debut del día, el de Justin Wright-Foreman. Un primer día en el que, dentro de los muchos problemas que los aragoneses evidenciaron en el Principado, el americano cumplió con creces y dejó destellos esperanzadores a pesar de que en algunas ocasiones se contagió del caos que vio a su alrededor.

Lo que dejó claro Wright-Foreman es que puntos tiene muchos en sus manos. Y que no se corta un pelo, también, porque el jugador asumió muchos tiros y no se mostró nada tímido a pesar de ser su debut con una nueva camiseta. De hecho, salió a la cancha mediado el primer cuarto y no dudó en, con prácticamente el primer balón que pasó por sus manos, lanzar un triple que, por cierto, convirtió.

Eso sí, fue el único con el que dio en la diana a pesar de buscar la canasta desde lejos con ahínco, ya que acabó el encuentro con un flojo 1/6 desde el triple. A pesar de su poca puntería lanzando desde fuera, Wright-Foreman se fue ni más ni menos que hasta los 19 puntos en su primer partido con el Casademont Zaragoza en los más de 24 minutos que jugó, una participación realmente elevada para ser un recién llegado al equipo y un dato bastante revelador de la importancia que parece que va a tener en los esquemas de Joan Plaza durante lo que queda de curso.

Como no tenía el día desde fuera, el americano se mostró incisivo en las penetraciones y ahí sí supo sacar mucho rédito. Desde cerca. Foreman tuvo muchos mejores porcentajes (5/ 7 en tiros de dos) y no estuvo mal desde el tiro libre (6/8). De hecho, el estadounidense mostró sus dotes de jugador desequilibrante y forzó hasta cuatro faltas personales. Para completar su actuación, Wright-Foreman simó dos rebotes, dos asistencias y tres pérdidas, aspecto clave a mejorar en un Casademont que es el equipo de la ACB que más balones pierde.

El encaje

Ha insistido mucho Joan Plaza desde que llegó a Zaragoza lo importante que son los manejadores para su baloncesto y el americano es uno de ellos. Tanto es así que el catalán no tuvo reparos en reconocer en una entrevista a este diario que pidió su incorporación una vez estudiado al posible fichaje, un movimiento que también supuso la salida de Josh Richardson del Casademont Zaragoza en lo que ha sido un paso fugaz por la capital aragonesa.

Lo que desde luego demostró Wirght-Foreman es que es un jugador realmente aprovechable, como ya apuntaba en la Liga Griega este curso, una vez se acople a la estructura del equipo y al ritmo de la ACB. Porque sería un poco injusto decir que al nuevo comodín en ataque de los aragoneses se le vio un poco perdido en ciertos momentos cuando esa fue la tónica general en Andorra en lo que fue un día de pocas ideas, poca construcción de juego y ataques poco fluidos y desordenados. Ese será el trabajo de Plaza, poner orden y sacar jugo de una plantilla a la que se le ve un potencial muy superior como para tener que estar peleando por el descenso.

Similar al caso de Wright-Foreman parece el de Isaiah Washington, que aunque lleva más tiempo en el Casademont, también va dejando chispazos de sus capacidades. Talento hay, ahora que hay que encontrar la fórmula perfecta para llevarlo a buen puerto y espantar los fantasmas cada vez más presentes en lo que rodea al equipo masculino.