El Casademont Zaragoza entra en la Copa Campeones en la jornada que se jugará en Manresa

Tras el éxito de la primera jornada celebrada en Valencia, la Copa Campeones realizará su segunda parada en Manresa. Será del 13 al 15 de marzo, y ahí entrará en escena el Casademont Zaragoza junto con CB Sierra Nevada Natura Ability Granada, Unicaja, UCAM Murcia CB, Fundación Bàsquet Girona y BAXI Manresa como participantes

Gracias al apoyo de Banco Mediolanum, Endesa, Toyota y Fundación ONCE, así como a la ayuda de Pelayo, Azulmarino y Wilson y la colaboración de Special Olympics España, la Copa Campeones vivirá una nueva etapa en la que el deporte y la integración volverán a ir de la mano.

El torneo, organizado bajo el auspicio de la Fundación acb, contará con los mencionados seis equipos, que estarán formados por chicos y chicas con discapacidad intelectual y que quedarán conformados en dos grupos de tres.

Cada equipo disputará sus encuentros durante la jornada del sábado, quedando para el domingo los enfrentamientos directos entre los primeros, segundos y terceros de cada grupo, manteniendo las mismas normas de la primera jornada. La entrada al Nou Congost será libre hasta completar aforo.

Noticias relacionadas

El Casademont Zaragoza está encuadrado en el grupo B junto al Sierra Nevada y el Básquet Girona y se estrenará contra los andaluces el sábado 14 a las 10.30 horas, para medirse a las 14.00 al Girona. El domingo 15 se jugarán los cruces desde las 10.00 horas y a las 13.15 se procederá a la entrega de medallas.