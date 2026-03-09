Mariona Ortiz y Helena Pueyo, del Casademont Zaragoza, camino de Puerto Rico

Mariona Ortiz y Helena Pueyo, jugadoras del Casademont Zaragoza, han emprendido este lunes un largo viaje hasta Puerto Rico con la selección española de baloncesto, donde desde este mismo miércoles se van a jugar su presencia en el Mundial de este verano en un exigente torneo de cinco partidos. España lleva ocho años sin participar en el torneo.

Con María Conde ejerciendo de capitana, Mariona Ortiz, Aina Ayuso, Iyana Martín, Maite Cazorla, Elena Buenavida, Helena Pueyo, María Araújo, Raquel Carrera, Paula Ginzo, Awa Fam y Megan Gustafson han tomado este mediodía un avión a San Juan (Puerto Rico).

Dos días después, el miércoles 11, debutarán contra Nueva Zelanda en el Premundial, en el que también se enfrentarán a Senegal, Italia, Puerto Rico y Estados Unidos. Se clasificarán para el Mundial los tres mejores del grupo y Estados Unidos, que ya tiene el billete.

No son las únicas jugadoras del Casademont Zaragoza que han tenido que viajar en estos días, puesto que el club aragonés cuenta con hasta siete internacionales. También con España pero en la modalidad 3x3 está Helena Oma, que primero está trabajando en la concentración de la capital aragonesa para este martes poner rumbo a Bangkok para disputar la segunda edición de la Champions Cup, el torneo con las ocho mejores selecciones del planeta que se disputará en la ciudad tailandesa del 13 al 15 de marzo.

Vorackova tendrá que viajar hasta Wuhan, China, donde la República Checa se verá las caras con Mali, Sudán del Sur, Brasil, Bélgica y China. Gueye se quedará en casa, en Lyon-Villeurbane, para enfrentarse a Colombia, Filipinas, Alemania, Corea y Nigeria. Hasta Estambul se desplazará Stephanie Mawuli, ya que Japón ha quedado encuadrado junto a Hungría, Turquía, Argentina, Australia y Canadá. Todas ellas en los diferentes grupos del Premundial.

Mientras, Merritt Hempe disputará tres partidos de clasfiicación para el Eurobasket de 2027. El miércoles 11 jugará en Dinamarca, el sábado 14 en Grecia y el martes 17 en casa frente a Croacia.