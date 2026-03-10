El Casademont Zaragoza saca dos vuelos chárter: viaje a Galicia para ver a los chicos y a las chicas

Si no tienen plan para el fin de semana del 10 al 12 de abril o para el del 29 al 31 de mayo, el Casademont Zaragoza ha preparado uno para los amantes del baloncesto y del conjunto aragonés. El club fletará dos vuelos chárter desde el aeropuerto de la capital aragonesa, como ya hizo para el duelo ante el Praga de Euroliga, para que sus aficionados puedan disfrutar en directo de su equipo.

La primera cita llegará el 10 de abril, cuando los integrantes de la Marea Roja que lo deseen viajarán a tierras gallegas para ver el encuentro entre las de Cantero con el Baxi Ferrol, que será el último antes de afrontar la Final Six del Príncipe Felipe. El precio es de 200 euros e incluye los billetes de avión ida y vuelta, las tasas aeroportuaria, los traslados desde el Aeropuerto de Coruña a Ferrol y desde Ferrol al Aeropuerto de Coruña y la entrada para el choque.

El segundo fin de semana de baloncesto llegará mes y medio más tarde, para animar al Casademont Zaragoza en Lugo en su desplazamiento hasta Lugo. El precio es el mismo (200 euros) e incluye exactamente lo mismo. En ambos vuelos, los niños de hasta 12 años (inclusive) tendrán un 50% de descuento solicitándolo a través de los canales oficiales del club.